Vier redenen waarom de kans klein is dat de Friends-reünie uw dag, uw week, laat staan uw jaar zal maken.

Het is geen nieuwe aflevering

Om meteen het grootste misverstand uit de weg te ruimen: Friends: The Reunion is geen nieuwe aflevering van Friends. The One Where They Get Back Together is een unscripted reunion special, zoals Warner Bros het noemt, waarvoor de zes hoofdacteurs eenmalig terugkeren naar Stage 24 in Burbank, LA, waar Friends tot 2004 werd opgenomen. 'Unscripted' is daarbij het cruciale woord: Friends: The Reunion is een talkshow, met een voorlopig onbekende presentator, waarin de acteurs en de makers terugblikken op de reeks. 'Het is geen fictie. We komen niet als de personages. We zijn allemaal onszelf', zegt David Schwimmer. 'We zullen herinneringen ophalen en praten over wat er achter de schermen gebeurde. We spelen de personages niet. Het is geen aflevering. Er is geen scenario. Het is wij zessen die nog eens samenkomen voor het eerst in ik-weet-niet-hoe-lang', aldus Lisa Kudrow.

...

Om meteen het grootste misverstand uit de weg te ruimen: Friends: The Reunion is geen nieuwe aflevering van Friends. The One Where They Get Back Together is een unscripted reunion special, zoals Warner Bros het noemt, waarvoor de zes hoofdacteurs eenmalig terugkeren naar Stage 24 in Burbank, LA, waar Friends tot 2004 werd opgenomen. 'Unscripted' is daarbij het cruciale woord: Friends: The Reunion is een talkshow, met een voorlopig onbekende presentator, waarin de acteurs en de makers terugblikken op de reeks. 'Het is geen fictie. We komen niet als de personages. We zijn allemaal onszelf', zegt David Schwimmer. 'We zullen herinneringen ophalen en praten over wat er achter de schermen gebeurde. We spelen de personages niet. Het is geen aflevering. Er is geen scenario. Het is wij zessen die nog eens samenkomen voor het eerst in ik-weet-niet-hoe-lang', aldus Lisa Kudrow. Wie zich afvraagt of Ross en Rachel nog samen zijn, of Central Perk dezer dagen cold brews serveert en wat de drieling van Phoebe studeert: die antwoorden gaat u dus niet krijgen. Verwacht u eerder aan de cast die mijmerend langs de fontein uit de begingeneriek loopt, Gunther die komt uitleggen waarom hij geblondeerd was en Matt LeBlanc en Matthew Perry die onthullen wie achter de schermen de beste tafelvoetballer was. Wat allemaal prima is. Ook wij willen weten wat er met de eend en het kuiken gebeurd is en waarom Ben na seizoen acht niet meer in de buurt van zijn papa te zien is, om de twee grootste Friends-mysteries aan te halen. Alleen klinkt dat iets meer als een dvd-extra voor het streamingtijdperk dan als het popculturele event van het jaar. Verder is er opvallend weinig geweten over Friends: The Reunion. David Schwimmer wist enkel te zeggen dat 'er op een bepaald moment iets voorgelezen zal worden door de cast'. Courteney Cox liet weten dat het 'emotioneel' zal worden. Lisa Kudrow las in Conan een statement van haar gsm waarin gestipuleerd stond wat ze van Warner Bros mocht zeggen. Zowat alle betrokkenen lijken een streng non-disclosure agreement te hebben getekend. Ook Warner en HBO Max zelf zijn zeer spaarzaam met communicatie. En zowat het enige dat wél vrijgegeven is - de lijst met gasten die hun opwachting zullen maken - is raar. Dat Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther) en Maggie Wheeler (Janice) mogen passeren, houdt perfect steek. Waarom Thomas Lennon in die lijst staat, de acteur die de 'handtweeling' van Joey speelde, zullen de fans wel snappen. Daarna wordt de gastenlijst al vreemder. Cindy Crawford staat erop: haar enige link met Friends is dat ze op de lijst celebrity's stond met wie Chandler Monica mocht bedriegen. David Beckham liet zich dan weer inspireren door de huwelijkslocatie van Ross en Emily voor zijn trouw met Victoria, wat blijkbaar volstaat om dat persoonlijk te mogen toelichten. Waarna het helemaal bizar wordt. Met onder meer Kit Harington uit Game of Thrones, K-poppers BTS, Lady Gaga, Cara Delevingne, James Corden en Justin Bieber passeert er een heleboel volk waarvan niemand weet waarom ze uitgenodigd zijn en wat ze komen doen. De meest random naam: die van Malala Yousafzai, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, die zes jaar was toen Friends ermee ophield. Jon Snow, Justin Bieber en Malala: we zijn niet zeker wat we daarvan moeten verwachten. Geen reeks waarbij de roep van de fans om een reünie luider klonk dan Friends. En aan wie de vraag ook gesteld werd, het antwoord was door de jaren altijd eensluidend. Perry had 'een terugkerende nachtmerrie over een mogelijke reünie', vertelde hij in 2016. 'Het is ondertussen al dertien jaar, dertien jaar dat ik dezelfde vraag krijg. Ook nu en in de toekomst is het antwoord hetzelfde: het gaat niet gebeuren', zei Kudrow in 2017. 'Ik denk niet dat er iemand zit te wachten op Joey die een colonoscopie krijgt', aldus LeBlanc in 2018. In 2019, een maand voor de plannen voor Friends: The Reunion bekendgemaakt werden, zei Jennifer Aniston nog: 'Zelfs áls er een idee is voor een reboot, dan zou dat nooit zo goed zijn als het origineel. Waarom zou je het dan doen? Het zou Friends kapotmaken.' Waarom nu dan wel? Vooreerst: omdat het dus geen reboot is, maar een unscripted reunion special. Dat is meer dan een semantische discussie: aan de nalatenschap van de originele seizoenen wordt niet geraakt. En dan is er nog die andere reden: geld. Belachelijk veel geld. De zes hoofdacteurs kregen elk tussen de 2,5 en 3 miljoen dollar om mee te doen, aldus The Hollywood Reporter. (Ter info: op het hoogtepunt verdiende iedereen van de Friends-cast 1 miljoen per aflevering. Sinds de reeks gestopt is, worden ze elk 20 miljoen per jaar rijker van de herhalingen en licenties, goed voor 2 procent van het miljard dat Warner Bros nog altijd jaarlijks aan Friends verdient.) Met een kostprijs van minstens 20 miljoen dollar voor de aflevering die geen aflevering is, schaart The Reunion zich dan ook in de lijst van duurste tv-episodes aller tijden, samen met de pilotafleveringen van Westworld (25 miljoen dollar) en Vinyl (30 miljoen), het laatste seizoen van Game of Thrones (15 miljoen) en WandaVision (25 miljoen). Dat is veel budget om zes mensen te laten vertellen over vroeger. Dat bedrag zegt veel over de timing van de reünie. Friends heeft de jongste jaren een onverwacht momentum gekregen. Een popcultureel momentum, nu jongere generaties kijkers de sitcom via Netflix ontdekt hebben. Maar vooral een financieel momentum. De streamingstrijd heeft tot een opbod van IP's - 'intellectual properties' - geleid. En met name sitcoms spelen daarin een verrassende rol. Sinds is gebleken dat The Office US en Friends al jarenlang tot de meest bekeken reeksen op Netflix behoorden, is er een rush op de rechten van oude sitcoms, waarbij The Big Bang Theory, Seinfeld en The Office US voor respectievelijk een miljard, een half miljard en nog eens een half miljard dollar van streamingdienst verhuisden. Ook Friends vertrok en ging voor 425 miljoen dollar van Netflix naar de Amerikaanse streamingdienst HBO Max, waar het vijf jaar te zien zal zijn. Wat meteen ook de bestaansreden van Friends: The Reunion is: het is een promo-event voor HBO Max, dat aan de wereld duidelijk maakt dat wie Friends wil bingen voortaan bij hen moet zijn. Een promo-event dat een tikje de mist in ging, trouwens. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de reünie zou samenvallen met de Amerikaanse lancering van HBO Max in mei vorig jaar, maar corona zorgde ervoor dat de opnames twee keer werden uitgesteld. ('We wilden een groot, lawaaierig livepubliek', was de uitleg van Warner Bros voor de vertraging.) Meer dan uit een fris idee of de wens van de acteurs lijkt The One Where They Get Back Together ontstaan uit een opportuniteit. HBO Max krijgt een wereldwijde reclamecampagne. De cast krijgt een zak geld om een namiddag te komen hangen. De grote fans krijgen een afgezwakte versie van waar ze al jaren om roepen. En de rest, die mag een uur lang naar de gezichten van Joey, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross, Monica en Justin Bieber kijken en zich ondertussen afvragen hoe oud ze eigenlijk zélf zijn geworden. Ben zou vandaag 26 jaar zijn. Dat is dezelfde leeftijd als Ross in de pilotaflevering. Zó oud bent u ondertussen.