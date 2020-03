Er zijn plannen om een film te draaien over W817, de Ketnet-serie over een studentenhuis waar een aantal jongeren samen wonen, krijgt nu ook zijn eigen film. Er is echter één voorwaarde: tegen 4 april, moeten er 50.000 tickets verkocht worden. Pas dan wordt de film écht gedraaid.

W817 liep van 1999 tot 2003 en wordt nog steeds herhaald op Ketnet. Maar ook daarbuiten blijft de serie leven. Drie jaar geleden kwam er zelfs een reünie tijdens het Ketnet-verjaardagsfeestje Throwback Thursday in het Sportpladijs.

Nu willen de makers zelfs nog verder gaan en een film draaien over de studenten van W817. Bijna alle makers van de originele reeks zijn aan boord, te beginnen met de cast: Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn). Maar ook twee van de drie bedenkers van de originele reeks, Bram Renders en Bart Vaessen, zijn mee op de kar gesprongen, net als regisseur Pietje Horsten. Er is zelfs al een titel voor de film, 8eraf!, en een premisse. 'De kotgenoten zijn nu twintig jaar ouder, maar zijn ze ook twintig jaar wijzer?' staat er in het persbericht te lezen.

Er is één maar: tussen 4 maart en 4 april moeten 50.000 mensen een ticket kopen. Wordt de kaap van 50.000 tickets gehaald: dan kunnen alle fans die een ticket bemachtigden, tussen 2 en 11 oktober van de film genieten in één van de Kinepolis-zalen in Vlaanderen. De cast zal aanwezig zijn en er worden nog een aantal extra's voorzien. Zijn er te weinig fans geïnteresseerd, dan komt de film er niet. Degenen die dan wel al een ticket kochten, krijgen dat volledig terugbetaald.

Tickets kopen kunt u hier.

W817 liep van 1999 tot 2003 en wordt nog steeds herhaald op Ketnet. Maar ook daarbuiten blijft de serie leven. Drie jaar geleden kwam er zelfs een reünie tijdens het Ketnet-verjaardagsfeestje Throwback Thursday in het Sportpladijs.Nu willen de makers zelfs nog verder gaan en een film draaien over de studenten van W817. Bijna alle makers van de originele reeks zijn aan boord, te beginnen met de cast: Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn). Maar ook twee van de drie bedenkers van de originele reeks, Bram Renders en Bart Vaessen, zijn mee op de kar gesprongen, net als regisseur Pietje Horsten. Er is zelfs al een titel voor de film, 8eraf!, en een premisse. 'De kotgenoten zijn nu twintig jaar ouder, maar zijn ze ook twintig jaar wijzer?' staat er in het persbericht te lezen.Er is één maar: tussen 4 maart en 4 april moeten 50.000 mensen een ticket kopen. Wordt de kaap van 50.000 tickets gehaald: dan kunnen alle fans die een ticket bemachtigden, tussen 2 en 11 oktober van de film genieten in één van de Kinepolis-zalen in Vlaanderen. De cast zal aanwezig zijn en er worden nog een aantal extra's voorzien. Zijn er te weinig fans geïnteresseerd, dan komt de film er niet. Degenen die dan wel al een ticket kochten, krijgen dat volledig terugbetaald.