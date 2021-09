Het VTM-programma 'Da's Liefde' van productiehuis Shelter is genomineerd voor een internationale Emmy Award. Ook een Ketnet-programma maakt kans op een award.

In 'Da's Liefde' testte comedian Jens Dendoncker de wetenschap over de liefde in de praktijk. Het programma was in het voorjaar te zien op VTM. De concurrentie komt uit Zuid-Korea, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. De winnaar wordt op 22 november bekendgemaakt.

Vlaamse programma's boekten in het verleden al succes in de categorie "niet-gescript entertainment" waarin "Da's Liefde" is genomineerd. In 2018 won 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' (VTM), ook met Jens Dendoncker, en in 2017 ging die Emmy naar 'Sorry Voor Alles' (één).

Ook het Ketnet-programma 'Tekens van Leven', over kinderen met een bijzonder litteken, maakt kans op een Emmy. Dat programma is genomineerd voor een Emmy Kids Award. Die prijs wordt al uitgereikt op 12 oktober.

