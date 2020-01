VTM bereidt een lawine aan fictiereeksen voor over onder anderen Dani Klein en Sylvia Kristel. Alles wijst erop dat de commerciële zender zich opmaakt voor een streamingstrijd.

VTM plant een fictiereeks over Dani Klein, de zangeres van Vaya Con Dios. Veerle Baetens schrijft mee aan het scenario van Dani en vindt in het scenaristenteam Robin Pront terug, die haar regisseerde in de D'Ardennen.

De nieuwe serie kreeg alvast scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat subsidieerde overigens opvallend veel VTM-reeksen. Negen zijn het er, terwijl Eén voor 'maar' twee series steun kreeg en Vier geld kreeg voor één nieuwe reeks. Het wijst erop dat VTM in de laatste rechte lijn zit naar zijn eigen streamingdienst, de Vlaamse Netflix waarvan al zolang sprake is. Christian Van Thillo, de baas van moederbedrijf DPG Media, zei in een onderzoek bij de 'stakeholders' van VRT dat de openbare omroep in zo'n Vlaamse streamingdienst zou moeten meestappen. Aan de Reyerslaan zijn ze het idee minder genegen.

Tussen de nieuwe reeksen die VAF-steun kregen, zitten naast Dani nog interessante namen. Dat Sylvia Kristel een reeks krijgt, gemaakt door Michael R. Roskam en Dimitri Verhulst, was al eerder bekend. Tim Van Aelst, die vorig jaar scoorde met Studio Tarara, schrijft aan iets nieuws dat voorlopig Ik haat van jou heet. Jef Hoogmartens en Jonas Van Geel (Amateurs) schrijven aan Moresnet, De Patrick-regisseur Tim Mielants produceert Exen.

Frances Lefebure

Hendrik Verthé en Kobe Van Steenberghe, de producers van Patser en Torpedo, krijgen steun voor Alter ego, een reeks die ze in Knack Focus zelf al vergeleken met Tabula rasa. Daarnaast komt er ook een reeks over oud-rijkswachtofficier Léon François, Kartel Bxl, en kregen ook de VTM-series Styx en De zwemmer steun. Aan die laatste reeks schrijft Julie Mahieu (De dag) mee.

Vier komt met F*** you very, very much, een comedyserie over 'jezelf terugvinden in tijden van Tinder, Trump en tofu'. De hoofdrol is voor Frances Lefebure. Ook Lefebures hartsvriendinnen Daphne Wellens en Evelien Bosmans doen mee, twee jaar nadat ze al eens met elkaar speelden in Charlie en Hannah gaan uit. De regisseur van die film, Bert Scholiers, neemt ook de leiding over F*** you very, very much. Voor Eén kregen Beren op de zuidpool en 1985, de nieuwe serie van Willem Wallyn, steun.

VTM plant een fictiereeks over Dani Klein, de zangeres van Vaya Con Dios. Veerle Baetens schrijft mee aan het scenario van Dani en vindt in het scenaristenteam Robin Pront terug, die haar regisseerde in de D'Ardennen. De nieuwe serie kreeg alvast scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat subsidieerde overigens opvallend veel VTM-reeksen. Negen zijn het er, terwijl Eén voor 'maar' twee series steun kreeg en Vier geld kreeg voor één nieuwe reeks. Het wijst erop dat VTM in de laatste rechte lijn zit naar zijn eigen streamingdienst, de Vlaamse Netflix waarvan al zolang sprake is. Christian Van Thillo, de baas van moederbedrijf DPG Media, zei in een onderzoek bij de 'stakeholders' van VRT dat de openbare omroep in zo'n Vlaamse streamingdienst zou moeten meestappen. Aan de Reyerslaan zijn ze het idee minder genegen. Tussen de nieuwe reeksen die VAF-steun kregen, zitten naast Dani nog interessante namen. Dat Sylvia Kristel een reeks krijgt, gemaakt door Michael R. Roskam en Dimitri Verhulst, was al eerder bekend. Tim Van Aelst, die vorig jaar scoorde met Studio Tarara, schrijft aan iets nieuws dat voorlopig Ik haat van jou heet. Jef Hoogmartens en Jonas Van Geel (Amateurs) schrijven aan Moresnet, De Patrick-regisseur Tim Mielants produceert Exen. Hendrik Verthé en Kobe Van Steenberghe, de producers van Patser en Torpedo, krijgen steun voor Alter ego, een reeks die ze in Knack Focus zelf al vergeleken met Tabula rasa. Daarnaast komt er ook een reeks over oud-rijkswachtofficier Léon François, Kartel Bxl, en kregen ook de VTM-series Styx en De zwemmer steun. Aan die laatste reeks schrijft Julie Mahieu (De dag) mee.Vier komt met F*** you very, very much, een comedyserie over 'jezelf terugvinden in tijden van Tinder, Trump en tofu'. De hoofdrol is voor Frances Lefebure. Ook Lefebures hartsvriendinnen Daphne Wellens en Evelien Bosmans doen mee, twee jaar nadat ze al eens met elkaar speelden in Charlie en Hannah gaan uit. De regisseur van die film, Bert Scholiers, neemt ook de leiding over F*** you very, very much. Voor Eén kregen Beren op de zuidpool en 1985, de nieuwe serie van Willem Wallyn, steun.