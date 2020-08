Er zullen dit najaar op de zenders VTM en VTM 2 negentien nieuwe in Vlaanderen gemaakte programma's te zien zijn.

Eerder raakte al bekend dat DPG Media vanaf eind augustus zijn zenders herschikt: Q2, Vitaya en Caz worden dan VTM 2, VTM 3 en VTM 4. De oprichtingsslogan 'Kleurt je dag' maakt ook een comeback.

Familie

Het paradepaardje van de familiezender VTM wordt The Masked Singer, dat oorspronkelijk in het voorjaar was gepland. Acht bekende Vlamingen hijsen zich in pakken om liedjes te zingen. Aan een panel in de studio en de kijker thuis om te raden welke bv's achter de pakken schuilgaan.

Meer familie-entertainment is er in Snackmasters, nieuwe kooktelevisie waarin topchefs populaire snacks proberen namaken. Op zondagavond gooit VTM De Code Van Coppens, een spelshow met escape rooms, in de strijd tegen de realityreeks Château Planckaert op één.

Human interest

Maar er is ook human interest. In Een Echte Job gaan enkele bv's veertien dagen aan de slag in het UZ Gent. En er is een programma in de maak, Cupido ofzo, waarin Karen Damen en Ruth Beeckmans op zoek gaan naar een date voor mensen met een beperking.

De lauw onthaalde dagelijkse talkshow Wat een Dag heeft VTM begraven. Het programmeert vanaf maandag al De Positivo's, een actuaquiz met Jelle Cleymans. Dat programma komt tegen Gert Late Night op VIER en Vive le Velo op één te staan. In de vooravond is het gedaan met koken op VTM. Wel zijn er herhalingen van de telenovelle Sara. Later komt er een nieuwe reeks in hetzelfde genre: Lisa.

Sport

Er zal ook sport te zien zijn bij VTM. De wedstrijden van de Rode Duivels zullen anders omkaderd worden. Nieuwslezer Stef Wauters zal presenteren, en hij belooft het 'niet te moeilijk te maken'. De Rode Duivels zijn voor de hele familie, luidt de redenering. De Champions League zal op VTM 2 te zien zijn, de Croky Cup op VTM 4. VTM zal ook wielrenners Wout Van Aert en Remco Evenepoel volgen.

Reality

VTM 2 mag dan weer wat pittiger en is niet altijd geschikt voor kinderen. Al is het uitdrukkelijk niet de bedoeling 'trash-tv' te brengen. Een Vlaamse Oh Oh Cherso, een omstreden realityprogramma dat enkele jaren geleden wel gemaakt maar nooit uitgezonden werd, blijft uit den boze. 'Het pas niet meer bij de zenderwaarden. Respect is onze richtlijn', aldus netmanager Kristine Willems.

Wel blijven opvallende mensen centraal staan, zoals het hoort in het genre. In Jonge wolven komen twintigers aan bod die op hun jonge leeftijd al succes boekten en rijker zijn dan hun ouders. Lady Truckers volgt vrouwelijke vrachtwachtenchauffeurs, en Vanity Plates gaat over mensen die een gepersonaliseerde nummerplaat hebben - zoals 'GOD' of 'PI 314' bijvoorbeeld. In Latem Leven volgt de zender het leven van enkele bewoners van het rijke dorp Sint-Martens-Latem.

Fictie

Nieuwe fictiereeksen van eigen bodem zijn er niet met hopen dit najaar. De openbare omroep pakt uit met Undercover en later in het najaar met Black-out, bij VIER is er enkel de comedyreeks van Woestijnvis De Anderhalve Meter Show, en VTM houdt het in het najaar bij het vijfde seizoen van De Zonen van Van As.

Streaming

Wie meer fictie wil zien, zal binnenkort tegen betaling terechtkunnen bij de streamingdienst Streamz van DPG Media en Telenet. Reeksen die daarop te zien zullen zijn, zoals het langverwachte De Bende van Jan de Lichte, zullen later pas op een klassieke zender uitgezonden worden.

DPG Media sleutelt ondertussen ook verder aan zijn eigen gratis streamingdienst VTM GO. De programma's Axel gaat binnen en The Masked Singer krijgen elk een verlengstuk op dat platform. (Belga)

