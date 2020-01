Als laatste van de grote zenders heeft VTM in zijn kaarten laten kijken voor het voorjaar. De zender heeft grote plannen en stelt niet alleen nieuwe programma's voor, maar ook zijn langverwachte streamingdienst én een nieuw 'gewoon' tv-kanaal.

De bende van Jan De Lichte, de historische reeks met Matteo Simoni en Stef Aerts in de hoofdrollen, is dit jaar nog te zien op de betalende streamingdienst van DPG Media. Het moederbedrijf van VTM maakte die informatie woensdag bekend en maakt daarmee een einde aan maanden van speculeren over zowel de serie, die eind 2016 al werd opgenomen, als de streamingdienst, die al sinds de zomer van 2018 over de tongen gaat als de Vlaamse Netflix.

'Ja, wij denken dat er nog plaats is naast de wereldwijde techspelers. En ja, wij beginnen nog dit jaar onze eigen betalende streamingdienst. Met andere zenders als het kan, zonder hen als het moet', zegt Dirk Lodewyckx, directeur tv van DPG Media. Voor wie het nog niet weet: de andere omroepen in Vlaanderen, de VRT en Telenet (Vier, Vijf en Zes), staan niet meteen te springen om zo'n overkoepelend platform.

Wanneer de dienst wordt gelanceerd en hoeveel die zal kosten, is nog niet bekend. Wat wel zeker is, is dat DPG daarmee de klassieke televisie niet loslaat. Meer zelfs, er komt nog een tweede zender naast VTM te staan, die volgens directeur tv Dirk Lodewyckx 'het DNA van VTM moet verbreden': 'Het nieuwe kanaal zal vooral draaien rond programma's die je niet met het hele gezin bekijkt, maar bijvoorbeeld alleen of met je partner.' Hoe die zender zal heten of wanneer hij van start gaat, wil Lodewyckx nog niet zeggen. In 'mei of juni' wil hij daar pas over uitwijden.

Naast de streamingdienst en de nieuwe zender blijft DPG inzetten op VTM Go, het onlineplatform met advertenties dat in april succesvol werd geherlanceerd en inmiddels zo'n 500.000 actieve gebruikers heeft. Lodewyckx heeft de algemene leiding en zet de lijnen uit met channelmanager Maarten Janssen, die begin deze week zijn overstap van Ketnet bekendmaakte, Davy Parmentier (creative director), Inge Kluft (contentproductie) en Calogero Macaluso (streaming).

Luc, Sergio en Axel

VTM heeft niet alleen strategische plannen, maar ook programma's voor te stellen. De twee formats waar tot nu toe het meeste inkt over vloeide, zijn Beat VTM en The Masked Singer. Het eerste programma draait rond acht schermgezichten van VTM die honderd dagen krijgen om zich vast te bijten in een discipline en hun onbekende uitdagers te kloppen, het tweede is een zangwedstrijd waarin bekende Vlamingen gemaskerd optreden en de kijker puur op basis van de stem beslist wie blijft en wie afvalt. De presentatie is in handen van Niels Destadsbader en Julie Van den Steen, die daarmee haar debuut maakt op VTM na haar exit bij MNM.

Sergio Herman en Axel Daeseleire, die dit najaar samen het reisprogramma Van de kaart maken, keren allebei terug. Herman daagt hobbykoks met een restaurantdroom uit in Mijn Keuken Mijn Restaurant, Daeseleire verblijft op plaatsen waar je normaal nooit mag komen, zoals een brandwondencentrum, in Axel gaat binnen. Kürt Rogiers verwelkomt blokkenbouwers in Lego Masters, Luk Alloo gaat aan de slag in de politierechtbank. Met Onderzoeksrechters gaat VTM dan weer reeksen als Procureurs en Strafpleiters op Canvas achterna.

Tot slot blijft ook het Helden van hier-principe spin-offs baren waarin hulpverleners van nabij worden gevolgd. Dit voorjaar zijn er zo opnieuw twee programma's: De Mug, over de spoeddienst van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis, en Helden van hier: ontploffing Paardenmarkt, over de brandweerlui die twee jaar geleden aan het werk waren tijdens de noodlottige explosie.

En dan zijn er nog de sterkhouders die wegens succes worden verlengd. Onder anderen Blind getrouwd, Liefde voor muziek, Holland-België en The Voice Kids krijgen nieuwe seizoenen.

