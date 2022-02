De zender VTM heeft besloten om het programma 'Ik wil een kind', dat bewust co-ouderschap onder de aandacht wou brengen, toch niet te laten maken. Dat meldt DPG Media, het moederbedrijf van VTM, vrijdag.

Rond het programma was controverse ontstaan, vooral over de vraag of het belang van het kind wel vooropstond. Het programma zou wensouders volgen in hun zoektocht naar elkaar en naar de juiste omstandigheden voor het samen krijgen en opvoeden van een kind. Doel was om bewust co-ouderschap onder de aandacht te brengen, waar volgens de zender een enorm gebrek aan informatie en regelgeving over bestaat.

Maar na een oproepaflevering in oktober beslist VTM dus om er niet mee door te gaan. Het is nooit het uitgangspunt geweest om het programma koste wat het kost te maken, klinkt het.

'Met Ik wil een kind wilden we heel graag het taboe rond bewust co-ouderschap doorbreken', zegt Maarten Janssen, kanaalmanager van VTM, in een persbericht. 'Daar zijn we voor een stukje in geslaagd met de lancering van de oproepaflevering, die stevig over de tongen ging. Daar wilden we graag een integer en respectvol programma uit laten voortvloeien waarin het traject van de wensouders werd begeleid en gevolgd. Uit gesprekken met mensen die zich hebben aangemeld stellen we momenteel vast dat de nood aan informatie en begeleiding heel hoog is, maar dat de meeste wensouders het traject liever niet voor de camera's afleggen.'

VTM-woordvoerster Tine Danschutter voegt eraan toe dat het van bij het begin de bedoeling was om het programma in nauw overleg met de wensouders te realiseren. 'Uit dat overleg kwamen toch wat bezorgdheden naar boven over het traject. We hebben besloten om daarnaar te luisteren en niet door te gaan met het programma.'

Danschutter zegt dat het moeilijk in te schatten is in hoeverre daarbij de ophef heeft meegespeeld die bij de lancering was ontstaan. 'Maar ik vermoed dat dat toch wel een rol heeft gespeeld. Of die ophef invloed heeft gehad op onze beslissing? Voor ons is het altijd belangrijk geweest om een respectvol programma te maken in overleg met de wensouders', benadrukt zij.

De makers van het programma deden maandenlang research voor het programma en zullen nu alle informatie die ze bij elkaar puzzelden, delen met de mensen die zich ingeschreven hebben. Daarnaast kunnen de wensouders terecht bij de experts die zouden meewerken aan het programma. Wie dat wil, kan ook in contact komen met andere mensen die zich hebben aangemeld. 'We blijven het thema een warm hart toedragen en laten de mensen die zich hebben aangemeld voor het programma, niet in de kou staan', zegt Maarten Janssen.

