Een 18 jaar oude aflevering van 'FC De Kampioenen' wordt niet meer heruitgezonden, noch online aangeboden. De neerbuigende grappen over een zwart personage zijn ongepast, zegt de openbare omroep.

'Kamer te huur' is de titel van de aflevering uit 2002, met als centrale gast Dieudonné, een man uit Kameroen, in dienst bij worstenfabrikant Balthazar Boma. Hij huurt een kamer bij cafébazin Pascale. Doorheen de hele aflevering worden neerbuigende grappen gemaakt over zijn huidskleur.

De bewuste aflevering is al vaker heruitgezonden, zoals alle 'FC De Kampioenen'-seizoenen trouwens, maar nu dus niet meer. Oudere programma's worden nu gescreend door de manager beroepsethiek samen met de leiding van Eén en diversiteitsmedewerkers.

'De aflevering blijft wel in het VRT-archief zitten. We gaan de geschiedenis niet uitwissen', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

Op de sociale media zorgt de beslissing van de VRT voor heftige discussies. Een greep uit de reacties:

Professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent):

De moppen over onze zwarte medemensen in FC De Kampioenen zijn niet meer van deze tijd. Gelukkig voldoet Balthazar Boma in alle andere afleveringen nog steeds aan ons hedendaags beeld van de gedistingeerde man. — Wouter Duyck (@wduyck) July 20, 2020

Stefaan Werbrouck

Al 350 reacties op FB, het gros van mensen die vinden dat een aflevering als dit ook vandaag zonder probleem op tv zou moeten komen https://t.co/adDK8IHeC3 — Stefaan Werbrouck (@swerbrou) July 20, 2020

Twitterfiguur 'Pensioenspook'

Ik vind dit wat onnozel. Heel De Kampioenen zijn een karikatuur van een karikatuur. Marckse de idioot. Xavier de "boeffer", DDT de foeffelende middenstander, Boma de cliché ondernemer. Je geeft ook aandacht aan iets waar letterlijk niemand wakker van lag. https://t.co/dqM6wlUIHB — Pensioenspook (@Pensioenspook) July 20, 2020

Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent)

Ik ben voor het censureren van afleveringen van FC De Kampioenen. Alle afleveringen vanaf reeks 9 schrappen. Ze vormen een belediging van wat acht seizoenen schitterend was. :-) — Stijn Baert (@Stijn_Baert) July 20, 2020

Said Bataray

Partijvoorzitter die zogezegd tegen censuur en inperking van vrijheid van meningsuiting is, wilt openbare omroep schrappen. pic.twitter.com/iDFZEBLTMg — Saïd Bataray (@SaidBataray) July 20, 2020

'Kamer te huur' is de titel van de aflevering uit 2002, met als centrale gast Dieudonné, een man uit Kameroen, in dienst bij worstenfabrikant Balthazar Boma. Hij huurt een kamer bij cafébazin Pascale. Doorheen de hele aflevering worden neerbuigende grappen gemaakt over zijn huidskleur. De bewuste aflevering is al vaker heruitgezonden, zoals alle 'FC De Kampioenen'-seizoenen trouwens, maar nu dus niet meer. Oudere programma's worden nu gescreend door de manager beroepsethiek samen met de leiding van Eén en diversiteitsmedewerkers. 'De aflevering blijft wel in het VRT-archief zitten. We gaan de geschiedenis niet uitwissen', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.Op de sociale media zorgt de beslissing van de VRT voor heftige discussies. Een greep uit de reacties:Professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent):Stefaan WerbrouckTwitterfiguur 'Pensioenspook'Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent)Said Bataray