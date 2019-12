1200 mensen van vooral de VRT, maar ook uit de culturele sector en het middenveld, zijn op straat gekomen tegen de besparingen van de regering-Jambon.

Zoals aangekondigd verzamelde het VRT-personeel donderdagnamiddag voor een optocht naar het Martelaarsplein, waar de Vlaamse regering zetelt. Daarmee protesteert de openbare omroep tegen de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren. In de begroting staat dat de VRT volgend jaar 2,4 miljoen besparen en het tussen nu en 2024 met 12 miljoen euro minder moet doen. Volgens de directie van de omroep ligt dat bedrag veel hoger. Zij rekent onder meer de vergrijzingskosten mee en komt uit op een besparing van 40 miljoen euro.

Voor de VRT stapten zo'n 600 mensen mee. Daar kwamen volgens de politie nog eens zoveel mensen bij van tientallen organisaties, waaronder de drie vakbonden, Hart boven Hard, Sanoma, Geneeskunde voor het Volk, jeugdverenigingen, 11.11.11, Velt, de CM en veel meer. Marcel Vanthilt heette iedereen welkom. 'De VRT is meer dan ooit nodig. Het is niet zomaar een overheidsbedrijf, maar een mediabedrijf dat goed presteert, waar iedereen 24 uur op 24 en 7 op 7 werkt. De VRT is een huis voor iedereen, waar ook minderheden aan bod komen', aldus Vanthilt

De optocht is rustig, vreedzaam en ordelijk verlopen. Er is niet geroepen of gescandeerd. De deelnemers droegen pancartes, ballonnen en vlaggen. Maar overal klinkt dezelfde boodschap: 'We moeten meer doen met minder middelen. Dat kan alleen maar ten koste van de kwaliteit gaan.

Thomas Huyghe, bekend van het Canvas-programma 'De ideale wereld', stapte mee op. © belga

Met de optocht wil het personeel naar eigen zeggen 'op een positieve manier duidelijk maken wat de VRT allemaal doet.' De openbare omroep is volgens het personeel meer dan een nieuwsdienst en kritische journalistiek. 'De VRT doet nog veel meer: we verspreiden ook een culturele identiteit en brengen verbindende programma's. Bij de VRT krijgt fictie veel kans. Heel wat acteurs en muzikanten hebben hun eerste stappen bij ons gezet. Voorts brengen wij programma's die elders geen kans krijgen, zoals Taboe en Radio Gaga', benadrukt Sebastiaan Cielen, woordvoerder van IedereenVRT, een organisatie van medewerkers van de openbare omroep die naar eigen zeggen losstaat van vakbonden en politiek. Al die programma's worden betaald met belastinggeld.

IedereenVRT wil geen protestbeweging zijn, maar duidelijk maken aan de Vlaamse regering dat het personeel geschrokken is van de aangekondigde besparingen. 'We willen een positief signaal geven aan de regering dat die moet beseffen dat de VRT al die verschillende maatschappelijke rollen heeft en dat we die niet kunnen waarmaken als die besparingen worden doorgevoerd', aldus Cielen.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle ontvangt rond 18 uur, aan het einde van het evenement, een delegatie van het personeel om te luisteren naar hun grieven.