Onderhandelingen over een structurele samenwerking tussen de VRT en streamingdienst Streamz zijn mislukt. Dat heeft de CEO van de openbare omroep, Frederik Delaplace, donderdag gezegd in het Vlaams Parlement.

De VRT en Streamz, de streamingdienst van Telenet en DPG Media, hebben de voorbije maanden intensief gepraat om van een voorlopig akkoord van vorige zomer een structureel akkoord te maken, legde Delaplace uit. 'Op een zeker ogenblik heb ik aan mijn raad van bestuur aangekondigd dat we 99 procent rond waren, maar het laatste 1 procent is er nooit gekomen.'

Een akkoord over een structurele samenwerking over gezamenlijke fictieprojecten behoort daardoor voorlopig niet meer tot de mogelijkheden. 'Al kan ik me niet voorstellen dat we als belangrijke spelers in Vlaamse fictie elkaar niet op een zeker moment weer zullen vinden', zei de CEO. 'Maar vandaag liggen de gesprekken stil.'

De VRT verdwijnt evenwel niet noodzakelijk volledig uit de Streamz-catalogus. Er kan immers wel nog op projectbasis worden samengewerkt, aldus Delaplace. 'En we zijn een nieuwe deal aan het sluiten rond ons historisch archief.' De CEO benadrukte dat er van een conflict geen sprake is. 'We blijven 'on speaking terms'.'

Delaplace heeft ondertussen wel grote plannen met het eigen platform van de openbare omroep, VRT NU. Dat platform is 'cruciaal' voor de toekomst van de omroep, zei hij. 'We hebben een aantal ontwikkelingen bij de VRT in de koelkast gezet om volop te kunnen blijven investeren in VRT NU.' Kijken op aanvraag is de voorbije maanden enorm gegroeid.

De CEO wil dat VRT NU een 'zeer breed aanbod' blijft houden. 'Met aanbevelingen op maat, maar niet op de manier van de internationale spelers. Wij blijven inzetten op smaakverbreding. We gaan technologie en data proberen inzetten om Vlamingen slimmer, intelligenter en zelfzekerder te maken.' VRT NU zal ook een audiokanaal worden, waar alle podcasts worden gebundeld

De VRT en Streamz, de streamingdienst van Telenet en DPG Media, hebben de voorbije maanden intensief gepraat om van een voorlopig akkoord van vorige zomer een structureel akkoord te maken, legde Delaplace uit. 'Op een zeker ogenblik heb ik aan mijn raad van bestuur aangekondigd dat we 99 procent rond waren, maar het laatste 1 procent is er nooit gekomen.' Een akkoord over een structurele samenwerking over gezamenlijke fictieprojecten behoort daardoor voorlopig niet meer tot de mogelijkheden. 'Al kan ik me niet voorstellen dat we als belangrijke spelers in Vlaamse fictie elkaar niet op een zeker moment weer zullen vinden', zei de CEO. 'Maar vandaag liggen de gesprekken stil.' De VRT verdwijnt evenwel niet noodzakelijk volledig uit de Streamz-catalogus. Er kan immers wel nog op projectbasis worden samengewerkt, aldus Delaplace. 'En we zijn een nieuwe deal aan het sluiten rond ons historisch archief.' De CEO benadrukte dat er van een conflict geen sprake is. 'We blijven 'on speaking terms'.'Delaplace heeft ondertussen wel grote plannen met het eigen platform van de openbare omroep, VRT NU. Dat platform is 'cruciaal' voor de toekomst van de omroep, zei hij. 'We hebben een aantal ontwikkelingen bij de VRT in de koelkast gezet om volop te kunnen blijven investeren in VRT NU.' Kijken op aanvraag is de voorbije maanden enorm gegroeid. De CEO wil dat VRT NU een 'zeer breed aanbod' blijft houden. 'Met aanbevelingen op maat, maar niet op de manier van de internationale spelers. Wij blijven inzetten op smaakverbreding. We gaan technologie en data proberen inzetten om Vlamingen slimmer, intelligenter en zelfzekerder te maken.' VRT NU zal ook een audiokanaal worden, waar alle podcasts worden gebundeld