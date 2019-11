Vlaams Parlementslid Marius Meremans pleit voor meer transparantie over de exclusiviteitscontracten die de VRT heeft gesloten met zijn gezichten. Dat zijn er twintig, bleek uit zijn vraag aan Mediaminister Benjamin Dalle: 'Ik vind dat veel.'

De VRT heeft op dit moment twintig exclusiviteitscontracten met schermgezichten en radiostemmen. Dat zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Marius Meremans (N-VA). 'Het aantal is door de jaren heen teruggebracht, door een scherpere keuze van de VRT-netten, gericht op meer publieke waarde en onderscheidend vermogen en minder op entertainment', zei Dalle.

'De openbare omroep mag een redelijke aanbieding doen voor schermgezichten', aldus de minister. 'Maar het regeerakkoord verzet zich tegen het opbieden waarbij op kunstmatige wijze de prijzen en salarissen worden opgedreven. Op welke wijze daarop zal worden toegezien, zullen we verder uitwerken in de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst.' Die moet in 2020 worden afgesloten met de VRT.

Marius Meremans drong aan op meer transparantie over de exclusiviteitscontracten. 'Onze openbare omroep heeft dus aan twintig mensen een speciaal contract gegeven. Ik vind dat veel. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst gaan we het daar toch over moeten hebben, je voelt dat er vanuit de publieke opinie meer vraag is naar transparantie.'

Ook Dalle vond dat er in de nieuwe beheersovereenkomst kan worden nagedacht over meer transparantie. Hij wees er wel op dat er rekening moet worden gehouden met de privacy van de betrokkenen.