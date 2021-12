De digitale radiozenders van VRT, DPG Media en Mediahuis zijn verdwenen van het nieuwe radioplatform dat Studio 100 vorige maand heeft gelanceerd. De omroepen vroegen om de streams te verwijderen, zegt de VRT. 'Ze waren er zonder vraag en toestemming op gezet.'

Studio 100 heeft radioplannen en wil een plaatsje op de FM-band veroveren ten koste van Nostalgie, Joe of Q-Music. De vergunningsprocedure van de Vlaamse overheid loopt nog.

Om zijn radioambities kracht bij te zetten, lanceerde Studio 100 vorige maand alvast het online radioplatform radio.vlaanderen. Het zette daarop een reeks eigen nieuwe digitale radiozenders in de kijker, maar ook streams van zenders van onder meer VRT en DPG Media.

En dat pikten die dus niet. In een reactie zegt de VRT dat de vennootschap Digitale Radio Vlaanderen, opgericht door VRT, Mediahuis en DPG Media, inzet op Radioplayer. Dat is een al langer bestaand online radioplatform vergelijkbaar met dat van Studio 100. Radioplayer heeft volgens de VRT 'de kracht om op Europese schaal de plek van radio in alle nieuwe devices te verzekeren'.

'In zeer uitdagende online luistermarkt is het beter om de krachten te bundelen dan deze te versnipperen', aldus de openbare omroep. 'Het initiatief radio.vlaanderen gaat in tegen de belangrijkste ambitie van Radioplayer om met alle Vlaamse spelers gezamenlijk de strijd met de internationale digitale spelers aan te gaan. We hebben Studio100 gevraagd om niet te zorgen voor verdere versnippering en om de digitalisering van radio in Vlaanderen niet te hypothekeren.'

Studio 100 wil voorlopig niet reageren. Het radioplatform van de groep staat nog online, en is intussen uitgebreid met een reeks minder bekende (lokale) radiozenders.

