De raad van bestuur van de VRT "blijft van mening dat er geen naakte ontslagen kunnen vallen" als gevolg van de nieuwe koers die de openbare omroep moet varen. Dat heeft voorzitter Luc Van den Brande in de commissie Media van het Vlaams Parlement benadrukt. Hij lichtte er donderdag samen met CEO Frederik Delaplace en minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) de nieuwe beheersovereenkomst toe.

Begin december bereikten de VRT en de Vlaamse regering een akkoord over een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2021-2025. De openbare omroep kreeg daarmee een nieuwe besparing te slikken op de dotaties: structureel moet de omroep het met 25,1 miljoen euro minder publieke middelen doen. De regering maakt gedurende de komende vijf jaar alles samen wel bijkomend 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te bekostigen, wat de besparing gedeeltelijk compenseert.

Dat de VRT de komende jaren meer gaat moeten doen met minder geld, is volgens Van den Brande niet onoverkomelijk. 'Zal het makkelijk zijn? Neen. Zal het wat moeilijk zijn? Dat zou best kunnen.' Maar, zo benadrukte hij, het is 'een opdracht die mogelijk is als het juist wordt aangepakt'. Ontslagen zijn daarvoor niet nodig. 'De raad van bestuur blijft van mening dat er geen naakte ontslagen kunnen vallen.'

Of het tot jobverlies zal komen, daar kan Delaplace nog geen duidelijkheid over scheppen, omdat er nog volop gewerkt wordt aan het transformatieplan. 'Ik denk wel dat we naar een andere mix moeten van talent en dat we dus de komende jaren gaan moeten blijven investeren in onze mensen en in het aantrekken van de juiste profielen.'

Of de VRT dat 'op een natuurlijke manier' kan doen, of dat er 'andere maatregelen nodig zijn', moet nog blijken. 'Wat wel zeker is, is dat we een poging willen doen om de organisatie efficiënter en kostenbewuster te maken en de prioriteiten juist te zetten', aldus Delaplace.

