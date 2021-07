Voormalig VTM-journalist en nieuwslezer Peter Vandeborne is dinsdag op 51-jarige leeftijd overleden.

Peter Vandeborne was in de jaren negentig journalist en nieuwslezer bij VTM. Daarna ging hij onder meer aan de slag als woordvoerder van ondernemersorganisatie VOKA.

Op zijn Facebookpagina gaf Vandeborne al enige tijd aan ernstig ziek te zijn. Dinsdag koos hij voor euthanasie. 'Tot mijn grote spijt heb ik vandaag om 13 uur gekozen om via euthanasie dit leven te verlaten', schreef hij. 'Het leven is een gunst... te weten hoe is de kunst.' (Belga)

Peter Vandeborne was in de jaren negentig journalist en nieuwslezer bij VTM. Daarna ging hij onder meer aan de slag als woordvoerder van ondernemersorganisatie VOKA. Op zijn Facebookpagina gaf Vandeborne al enige tijd aan ernstig ziek te zijn. Dinsdag koos hij voor euthanasie. 'Tot mijn grote spijt heb ik vandaag om 13 uur gekozen om via euthanasie dit leven te verlaten', schreef hij. 'Het leven is een gunst... te weten hoe is de kunst.' (Belga)