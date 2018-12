Voor deze 10 Vlaamse tv-programma's bleven we dit jaar thuis

1 Team Scheire (Canvas)

Een heerlijk ontroerend en vaak vrolijk eerbetoon aan het menselijke doorzettingsvermogen en de schier eindeloze vindingrijkheid van ons brein.

2 De dag (Play More / Vier)

Binnenkort pas te zien op Vier, maar al een klein jaar te bingen mits betaling: de uitstekende gijzelingsserie van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu.

3 Down The Road (Eén)

Nog een heerlijk ontroerende en amusante hulde aan de ongewone hersenkronkels van buitengewone mensen.

4 Voor de zonden van de vaders (Canvas)

Rudi Vranckx boog zich over het lot van de achtergebleven kinderen van Belgische IS-strijders. Gelukkig hoeft een journalist niet hoog te scoren in populariteitspolls.

5 Over water (Eén)

Strakke cameravoering, een sfeer van permanente beklemming en personages die stokken in je eigen wielen steken tot een soort kunst verheffen.

6 Amazones (Canvas)

Phara de Aguirre ging praten met vrouwen die in conflictgebieden de wapens opnemen en doen wat ze moeten doen in de situatie waarin ze zich bevinden.

7 Pano: Schild & Vrienden (Eén)

Verplicht kijkvoer op iedere school. Punt. Om nooit te vergeten dat netjes gekamde heertjes uit deftige woonwijken ook kunnen radicaliseren.

8 Er was eens (Canvas)

Het is altijd een slecht idee om een documentairereeks te maken over een museum. Behalve als je het doet zoals Er was eens in Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

9 Hoe zal ik het zeggen? (VTM)

Dit jaar goed voor een Emmy, de derde al voor Shelter, het productiehuis van Tim Van Aelst en Sofie Peeters.

10 Kinderen van de kolonie (Canvas)

Verplicht kijkvoer op iedere school, deel 2. Want Schild & Vrienden en Belgisch-Kongo hebben minstens één ding met elkaar gemeen: een misplaatst blank superioriteitsgevoel.