Voer voor bingewatchers: alle afleveringen van 'Over water' komen in één keer online

Tom Lenaerts, die samen met Paul Baeten Gronda, de reeks bedacht, kondigde het nieuws aan met een filmpje op de sociale media van Eén.

De eerste aflevering van de reeks over een ex-BV die de cocaïnehandel in de Antwerpse haven overneemt, werd afgelopen zondag uitgezonden en bereikte 1 112 000 kijkers. Volgens Lenaerts kreeg Eén achteraf veel vragen over waarom de reeks niet integraal beschikbaar was om te bingewatchen. Aan die wens geeft de VRT nu dus gehoor, door na de tweede aflevering van Over water meteen alle afleveringen van het eerste seizoen online te zetten. Die zullen te bekijken zijn op VRT NU, maar ook op Proximus en Telenet. De gewone zondagse uitzendingen blijven doorlopen.

'Je voor televisie zetten wanneer er iets spannends of relevant te zien is, blijft ontzettend populair. Dat bewijzen de kijkcijfers van afgelopen zondag', zegt Eén-netmanager Olivier Goris in een persbericht. 'Tegelijkertijd willen onze kijkers series ontdekken waar en wanneer ze dat willen. Vlaamse topkwaliteit als Over water willen we op de best mogelijke manier aanbieden.'

