Eén komt binnenkort met een nieuwe versie van Vlaanderen vakantieland op de proppen. Dat meldt VRT woensdag in een persbericht. 'Met Vlaanderen vakantieland wil Eén opnieuw inspiratie bieden voor reizen in eigen regio, op een moment dat we daar allemaal nood aan hebben', klinkt het.

In samenwerking met Toerisme Vlaanderen blaast Eén het iconische reisprogramma nieuw leven in. Het programma zal later dit voorjaar al wekelijks een kwartier te zien zijn, en komt ook in het najaar op televisie. 'Vlaanderen vakantieland wil kijkers inspireren om de eigen regio te ontdekken. Er komt een brede waaier aan bestemmingen, ervaringen en activiteiten aan bod doorheen de reeks', klinkt het. Zowel bekende als minder bekende gezichten zullen als gids dienen.

'In deze bizarre tijden, waarin we niet of moeilijk naar het buitenland kunnen reizen, willen we mensen aanmoedigen om eropuit te trekken in onze regio en bijzondere plekken en activiteiten te ontdekken', zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT. 'Vlaanderen vakantieland is altijd geliefd gebleven bij de Vlaming. Met de hedendaagse invulling die het nu zal krijgen, zal deze sterke titel opnieuw voor veel inspiratie bij de kijkers zorgen.'

Ook Toerisme Vlaanderen, dat het programma ondersteunt, is opgetogen. 'Het tv-programma vormt zonder enige twijfel een perfecte etalage voor toeristisch Vlaanderen', aldus Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. (Belga)

