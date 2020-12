De Vlaamse acteur Jacky Morel is zondag in een home in Ukkel overleden. Dat heeft zijn dochter aan Belga gemeld. Morel sukkelde al enkele jaren met zijn gezondheid. Hij was 88 jaar.

Jacky Morel verwierf bij het grote publiek vooral bekendheid als Hilaire Baconfoy, de wat slome Brusselse bode, in 'De Collega's', over het reilen en zeilen in een overheidsadministratie. De succesvolle tv-reeks met verder de gebroeders René en Manu Verreth, Nora Tilley, Tuur De Weert, Jaak Van Assche en Bob Van der Veken op de toenmalige BRT liep drie seizoenen, van 9 september 1978 tot 21 februari 1981, en werd ook verfilmd. Gentenaar Jacky Morel begon zijn theaterloopbaan in de Beursschouwburg en de KVS. Nadien maakte hij meer dan 30 jaar tot zijn pensioen deel uit van het dramatisch gezelschap van de BRT. Zo was hij te zien in de tv-reeksen 'Wij, heren van Zichem', 'Het Pleintje', 'Willem van Oranje', 'De Paradijsvogels' en jeugdreeksen op de toenmalige openbare omroep, zoals 'Johan en de Alverman', 'Kapitein Zeppos', 'Axel Nort' of 'Merlina' en 'Postbus X'. 'Minder bekend was ook zijn radiowerk - zijn grote liefde - onder meer in 'Het Koekoeksnest'', aldus zijn dochter.Na zijn pensioen verdween hij uit het publieke leven. Jacky Morel laat een echtgenote, twee dochters en twee kleinkinderen na.