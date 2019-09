Met High School Musical: The Musical: The Series waagt streamingplatform Disney+ zich aan een ietwat vergezochte spin-off. Vijf voortvloeisels waar niemand om had gevraagd.

High School Musical: The Musical: The Series

De plot is alvast even verwarrend als de titel. High School Musical: The Musical: The Series, een tiendelige mockumentary die zich afspeelt in dezelfde school als de High School Musical-films, volgt een groepje scholieren die de filmreeks naar een musical willen vertalen. Een televisiereeks over een musicalversie van een film over een musical: dat is nodeloos meta.

The Tortellis

Nick Tortelli (Dan Hedaya), de ex van serveerster Carla, was in niet meer dan zes afleveringen van de klassieke comedyreeks Cheers te zien, maar kreeg toch zijn eigen spin-off. In The Tortellis (1987) ziet u hoe hij met zijn nieuwe vrouw Loretta naar Las Vegas verhuist en er aan de slag gaat als reparateur van oude televisietoestellen. Helaas kon hij de reeks zelf niet meer oplappen. Na dertien pijnlijke afleveringen werd de show wijselijk afgevoerd.

Baywatch Nights

Mitch Buchannon (David Hasselhoff) is een drukbezet man. Overdag redt hij zwemmers van de verdrinkingsdood en rent hij in slow motion over het strand, 's nachts klust hij bij als privédetective en neemt hij het op tegen drugdealers, kidnappers, vampieren en paranormale krachten. Baywatch Nights, dat midden jaren 90 twee seizoenen liep, escaleerde van een banale detectivereeks naar geschifte scifi. Op een gegeven moment neemt Mitch het op tegen twee ingevroren Vikings die na eeuwen weer tot leven komen. Geschift is een understatement.

That '80s Show

'Als mensen zo graag naar een show over de seventies kijken, dan zullen ze de jaren tachtig ook wel lusten', dacht Fox toen het in 2002 That '80s Show lanceerde, een spin-off van That '70s Show met een volledig nieuwe cast. Het grootste struikelblok was dat de reeks verder niets met haar voorganger te maken had. De personages leken elkaar voortdurend te haten, de popcultuurreferenties waren te nadrukkelijk en de charme van het origineel was ver te zoeken. Na dertien afleveringen trok men er de stekker uit.

The Lone Gunmen

Uiteraard kreeg ook The X-Files een spin-off. Die draaide volledig om de Lone Gunmen, drie hackers met een voorliefde voor samenzweringstheorieën. De reeks worstelde echter met een veel voorkomend probleem: het trio was een favoriet van de fans, maar bleek niet interessant genoeg om een eigen reeks te trekken. Ook de luchtiger slapstickaanpak kon de show niet redden en The Lone Gunmen werd al na één seizoen stopgezet.