Uw reis in het water zien vallen door een hardnekkig virus? Geen nood: met deze vijf programma's haalt u de wereld naar uw woonkamer.

1. Down to Earth with Zac Efron

Te zien op Netflix

Te zien op NetflixHet dient gezegd: Zac Efron is een van de meest enthousiaste presentatoren die we ooit hebben gezien. In Down to Earth reist de acteur samen met een zelfverklaarde wellnessgoeroe de wereld rond op zoek naar gezonde en duurzame lifestyletips. Zo bakt hij brood in vulkanisch zand in IJsland, drinkt hij water in Frankrijk en melkt hij een geit in Puerto Rico. Efron doet het allemaal met een kinderlijke nieuwsgierigheid, vindt alles geweldig en stamelt om de paar minuten 'wow' of 'sick'.Te zien via ViceWie denkt dat gangstarap een uitsluitend Amerikaans fenomeen is, moet eens naar Gangsta Rap International kijken. Daarin bezoekt Vice beruchte rappers van over de hele wereld. In Polen ontmoeten ze bijvoorbeeld Popek Monster, die vooral bekendheid verwierf door zijn oogballen te laten tatoeëren, een jaar lang in coma te liggen en zowel mixed martial arts als stijldansen tot zijn hobby's te rekenen.Vanaf 9/8 te zien op DiscoveryHet was ons ook ontgaan, maar blijkbaar heeft Megan Fox een passie voor 'alternatieve geschiedenis'. Die mag ze kwijt in Legends of the Lost, een vierdelige docureeks waarin de actrice historische mysteries onderzoekt. Zo vraagt ze zich af of er ook vrouwelijke Vikingkrijgers waren, wat nu eigenlijk de bedoeling was van Stonehenge en of de Trojaanse Oorlog wel echt heeft plaatsgevonden. Academici waren niet zo blij met de 'pseudoarcheologie' van de reeks, maar het levert wel heerlijk absurde televisie op.Binnenkort te zien op Disney+Jeff Goldblum, de favoriete daddy van het internet, is de geknipte man om een reisprogramma te presenteren. Zélfs als dat reisprogramma een ietwat banaal concept heeft. In The World According to Jeff Goldblum doorkruist de acteur de Verenigde Staten om zich te verwonderen over alledaagse dingen waar de modale mens niet bij stilstaat, maar die Goldblum om welke reden dan ook ongelofelijk interessant vindt. IJsjes, sneakers, ballonnen, jeans, kampeerauto's en toiletpapier, bijvoorbeeld.Te zien via Red BullGeen idee hoe lang er werd gebrainstormd over de naam van het programma, maar wat ons betreft is Tokyayo de beste tv-woordspeling sinds Luk Alloo's (h)Alloomedia. Rapper Faberyayo reist samen met zijn beste vriend Steven van Lummel, die voor de gelegenheid tot Tokio-expert en geilneef wordt gekroond, naar de Japanse hoofdstad om er op zoek te gaan naar verhalen over subculturen, muziek en seks, ver van toeristische trekpleisters. Alleen al de kurkdroge, schijnbaar verveelde voice-over van Faberyayo maakt Tokyayo het kijken waard.