Na een uitspraak over K-pop tijdens De slimste mens kreeg producer en dj Umi Defoort een storm reacties over zich heen. Vier besloot daarom het omstreden fragment uit de herhaling te knippen.

'De K-popindustrie wordt gerund door drie labels die allemaal scholen hebben. Toekomstige K-popsterren worden vanaf hun negen of tien jaar opgeleid. Op hun zeventiende gaan ze onder het mes, om herbouwd te worden', zei producer en dj Umi Defoort in De slimste mens over K-pop, kort voor (Zuid-)Koreaanse popmuziek. Hij voegde eraan toe dat BTS, een grote K-popband, zijn muziek niet zelf schrijft.

Volgens fans van het genre verspreidt Defoort foutieve informatie, en dat laten ze duidelijk merken op sociale media. Door de ophef besloot Vier, in samenspraak met Defoort, om het bewuste fragment uit de herhaling te schrappen.

K-popfans staan bekend om hun gedrevenheid. In juni dit jaar bedolven fans racistische hashtags op Twitter met clips om zo de echte racistische inhoud moeilijk vindbaar te maken. In het Amerikaanse Dallas riep de politie op om illegale activiteiten tijdens de protesten na de dood van George Floyd te filmen en op te laden op een app, waarop activisten de app overspoelden met K-pop fancams.

Ook het genre zelf komt de laatste jaren in opspraak. Achter de vrolijke deuntjes en perfectie choreografieën zou een wereld van seksisme en uitbuiting schuilen. In maart 2019 werden enkele mannelijke K-popsterren, waaronder Seungri en Choi Jong-hoon, na een seksschandaal veroordeeld voor verkrachting. Eind vorig jaar pleegden twee jonge artiesten, Goo Hara en Sulli, zelfmoord. Later kwam aan het licht dat de vrouwen online werden gestalkt. In 2017 stapte Kim Jong-hyun uit het leven nadat hij uit de biecht klapte over de enorme prestatiedruk in de K-popindustrie, waar artiesten het hoofd moeten bieden aan hoge standaarden en waar platenmaatschappijen het grootste deel van de winst opstrijken.

