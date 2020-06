Vier gaat deze zomer starten met een dagelijks spelprogramma met de formule van Het Rad van Fortuin: Het Rad. Peter Van de Veire treedt op als presentator, zo heeft de zender bekendgemaakt.

Vier steekt Het Rad van Fortuin in een nieuw jasje. Het concept blijft bewaard: drie kandidaten moeten aan het rad draaien en kunnen geldbedragen winnen wanneer ze de woordpuzzel oplossen. Anders is dat Van de Veire geen vaste assistente krijgt. Elke dag is er een nieuwe bekende 'letterzetter'.

'We gaan met Het Rad het verschil maken met een versie die perfect klopt in 2020. Geen nineties blingbling maar een show met vaart, humor en verrassende spelelementen', aldus Van de Veire aan Vier. Het programma werd jaren geleden razend populair op VTM. Het werd toen gepresenteerd door onder meer Walter Capiau. (Belga)

