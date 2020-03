Nu de maatregelen tegen het coronavirus verstrengen en in je kot blijven het nieuwe normaal is, moeten ook Vlaamse televisiezenders ingrijpen. De opnames van programma's zoals Familie en Down The Road werden stopgezet, net nu iedereen voor de tv zit. Hebben de zenders nog genoeg voorraad om de komende maanden op te vullen?

'Social distancing' in de studio gaat niet zomaar. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden heel wat opnames van tv-programma's voorlopig stilgelegd. Bij VTM, bijvoorbeeld: 'Op grote sets zoals die van Familie komen veel mensen samen. Je kan nu eenmaal niet acteren zonder dicht bij elkaar te komen', legt woordvoerster Sara Vercauteren uit. Voorlopig kan VTM nog afleveringen van Familie uitzenden tot en met 17 april. Hoe het nadien verder moet, is op dit moment nog niet duidelijk: 'We zijn alle opties aan het bekijken. Alles hangt af van hoe de situatie zich verder ontplooit.' Bezoekers mogen al even de studio niet meer in, dus ook de opnames voor shows met publiek vallen in het water. The Voice Kids en The Masked Singer bijvoorbeeld. Op de halve finale en de finale van The Voice Kids moeten we dus nog even wachten. De laatste aflevering is voorlopig te zien op 27 maart. Wanneer de opnames worden hervat en de rest van de wedstrijd kan worden uitgezonden, is nog niet bekend. De opnames voor The Masked Singer, een zangwedstrijd waarin bekende gezichten het al zingend tegen elkaar opnemen in een gemaskerd kostuum, kunnen pas starten in pandemievrije tijden.Ook de resterende opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant werden afgelast, het programma zal later hervat worden en mooi worden afgerond, klinkt het. Een aantal buitenlandse opnameploegen waaronder die van Boer Zoekt Vrouw werden teruggeroepen. Wat de lege sets betekenen voor de programmatie van de komende maanden, valt nog niet te voorspellen: 'Van zodra we opnieuw beginnen opnemen, kunnen we een inhaalbeweging maken. Wat de impact op de zomer en het najaar zal zijn, is nu nog koffiedik kijken', aldus Vercauteren van DPG Media. Eén is er beter aan toe. Daar wordt momenteel, behalve de opnames voor Thuis en Homo Universalis, nog niet al te veel stilgelegd. 'We kunnen zonder problemen nieuwe afleveringen van Thuis blijven uitzenden tot 17 april,' zegt woordvoerder Hans Van Goethem. Wat er na 17 april zal gebeuren, kan hij nog niet kwijt. Ook de opnames van Homo Universalis liggen stil, aangezien er bij die show heel wat mensen betrokken zijn. In de rubriek uit Iedereen beroemd strijden honderd Vlamingen om de titel 'Homo universalis'. En Dagelijkse Kost en Blokken? 'We zijn op zoek naar een oplossing om de programma's te kunnen laten doorgaan. We volgen alle producties op en kunnen ingrijpen en bijsturen indien nodig', aldus Van Goethem. De ploeg van Down The Road is vervroegd teruggekeerd uit Lapland, maar gelukkig mét genoeg materiaal om al een paar afleveringen van het nieuwe seizoen te maken. Bij Vier duiken er volgens woordvoerder Kristof Demasure dan weer geen problemen op tot en met de zomer. 'De opnames van heel wat humaninterestprogramma's die we plannen voor het najaar, zijn wél uitgesteld. Als we in juni nog steeds niet op het normale ritme kunnen draaien, zullen we in de programmatie moeten schuiven'. De invloed van de crisis op de televisie hangt af van hoelang de huidige maatregelen duren, lijkt de algemene conclusie.'Het meest concrete gevolg van de coronacrisis voor ons, is dat we dichter dan ooit tegen de deadline zullen moeten werken', aldus Demasure. Dichter tegen de deadline en verder uit elkaar, dus.En wat mag u de komende maanden op vlak van streaming verwachten? Ook de opnames en productie van verschillende Netflix-reeksen in Amerika en Canada, zoals het vierde seizoen van Stranger Things, zijn stopgezet voor minimum twee weken. Net zoals de opnames van The Witcher, die doorgingen ten westen van Londen.Voor een tekort aan materiaal, hoeven we niet te vrezen, zegt Ted Sarandos, de Chief Content Officer van Netflix: 'We lopen op dit moment behoorlijk ver voor op schema, we hebben nog genoeg content om de komende maanden te overbruggen'. Bij Disney+ duiken er vooral problemen op bij de uitrol van de dienst in verschillende landen. Zo zou de streamingdienst al beschikbaar moeten zijn in Frankrijk. Dat werd uitgesteld tot 7 april, op vraag van de overheid.