Van Lili tot Willy: de stijgers en dalers van 2018

Stijger: Lili en Marleen

In juli kondigde VTM 'op algemeen verzoek' heruitzendingen van Lili en Marleen aan. Wekelijks zouden zo'n 700.000 kijkers de verhalen in en rond café De Lichttoren volgen. En dat voor een reeks die voor het eerst op antenne ging in 1994. Dat zegt veel over nostalgie, maar misschien nog meer over het zwakke tv-seizoen.

Daler: Justin Timberlake

Pitchfork vergeleek Man of the Woods, zijn jongste album, met het gevoel dat je overvalt wanneer je je ouders betrapt tijdens het vrijen. Bij de meeste mensen is dat niet aangenaam. 'Justin Timberlake is officially uncool now', vatte Vice het samen.





Stijger: Nicolas Cage

De voorbije jaren stond Cage vooral bekend om zijn memes, zijn schuldenberg en zijn bedenkelijke filmkeuzes, maar met horrortrip Mandy zette hij zichzelf opnieuw als respectabel acteur op de kaart. 'Is Nicolas Cage... good again?' vroeg de internationale filmpers zich voorzichtig af.

Daler: Kanye West

Ye ontpopte zich tot wazige Twitter-filosoof en hartstochtelijke Trump-supporter, om vervolgens te insinueren dat slavernij een keuze is. Het zag er niet goed uit. Tot hij een basketbalwedstrijd in Houthalen-Helchteren bijwoonde en zijn ogen werden geopend. Zelfs wereldsterren blijken vatbaar voor het Limburggevoel.

Daler: 6ix9ine

De regenboogharige rapper reeg de schandalen aan elkaar. Hij greep een zestienjarige fan bij het nekvel, werd opgepakt voor rijden zonder rijbewijs en wordt gelinkt aan een beruchte bende die onder meer wordt beschuldigd van wapenbezit en het plannen van een moordpoging. Desondanks blijft hij een van de meest beluisterde Spotify-artiesten.

Blijver: Paul McCartney

De kwieke zeventiger bracht een nieuw album uit (dat in de VS op één binnenkwam), liet James Corden janken tijdens zijn Carpool Karaoke-sessie, probeerde tevergeefs een pijnlijk gênante dance challenge van de grond te krijgen en verkondigde dat hij weleens masturbeerde met John Lennon.

Stijger: Willy Sommers

Een van de opvallendste festivalmomenten: Willy Sommers die met Mauro & De Kempenzonen op ongeziene wijze Pukkelpop platspeelde. Jonge fans lieten al polonaisend de zon in hun hart en het Sommers-shirt werd naar verluidt de best verkochte merchandise van het festival.

Speciaal.

Daler: Johnny Depp

Na geflopte films en beschuldigingen van huiselijk geweld ging het in 2018 alleen maar verder bergaf met de acteur. Dat was de conclusie van een vernietigend portret in Rolling Stone. Geldproblemen, alcoholmisbruik, racistische moppen, afscheid van Pirates of the Caribbean en een nieuwe film, City of Lies, die allicht nooit verschijnt: het gaat écht niet zo goed met Depp.

Stijger: K-pop

Dua Lipa en Nicki Minaj werkten samen met Zuid-Koreaanse artiesten, de jongens van BTS verkochten met gemak wereldwijd stadions uit en hun Love Yourself: Tear eindigde als eerste K-popalbum op nummer één in de VS. Hoog tijd om uw Koreaans bij te schaven.

Daler: Seksistische, machtsgeile mannen

Morgan Freeman, Sylvester Stallone, R. Kelly, Luc Besson, Gérard Depardieu, James Franco, Aziz Ansari, Paul Haggis en ga zo maar door: ook dit jaar vielen heel wat mannen (nog meer) van hun voetstuk na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in al zijn gradaties. Er lijkt niet meteen een einde te komen aan #metoo.