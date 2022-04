Een wonderbaarlijke kunstvorm waar nu ook Charli XCX zich aan waagt.

Kurt Cobain (1992)

Een mijlpaal in het genre. De Nirvana-frontman besloot tijdens een covershoot voor Rolling Stone een wit T-shirt aan te trekken waarop hij zelf de slogan 'corporate magazines still suck' had geschreven. Enkele jaren geleden bracht Vetements nog een replica van het T-shirt op de markt voor vijfhonderd euro. Dat was een beetje pijnlijk.

...

Een mijlpaal in het genre. De Nirvana-frontman besloot tijdens een covershoot voor Rolling Stone een wit T-shirt aan te trekken waarop hij zelf de slogan 'corporate magazines still suck' had geschreven. Enkele jaren geleden bracht Vetements nog een replica van het T-shirt op de markt voor vijfhonderd euro. Dat was een beetje pijnlijk. In de nillies promoveerde Britney Spears zich tot meesteres van het wraak-T-shirt. Eerst was er het 'dump him'-shirt na de breuk met Justin Timberlake en de geruchten dat hij met Alyssa Milano aan het daten was. Later volgden versies met schrandere opschriften als 'I am the American dream' en 'I'm a virgin (but this is an old T-shirt)'. Hilton is wellicht de eigenaar van 's werelds beroemdste marcelleke. Zelfs al liet ze vorig jaar via een TikTok-filmpje weten dat haar iconische 'stop being poor'-exemplaar eigenlijk gefotoshopt is en op het origineel 'stop being desperate' te lezen stond. Even toepasselijk, minder beledigend. Het T-shirt waarmee Swift toonde dat ze slimmer is dan haar haters. Eerder had iemand een foto op Reddit gedeeld met het onderschrift 'dit is mijn vriendin Becky. Ze was een populair meisje tot ze marihuana begon te snuiven. Ze stierf onmiddellijk', waarna anderen opmerkten dat het meisje Taylor Swift was, de zin 'no its becky' een ding werd en Swift een T-shirt met uitgerekend die zin aantrok. De voormalige Spice Girl kreeg al decennialang het verwijt dat ze zelden lachend poseerde voor een foto. En dus ging Beckham de paparazzi tegemoet met een ernstig gezicht én een T-shirt met de slogan 'fashion stole my smile'. Ongetwijfeld beleefde ze daar inwendig enig plezier aan. De avond voor de release van haar nieuwe album Crash werd de popster gespot in een babyroze croptop met de boodschap 'they don't build statues of critics', een speelse elleboogstoot naar de recensenten die de plaat zouden beoordelen. Sommigen onder hen namen het iets te serieus en begonnen op Twitter standbeelden van recensenten te delen. Hoe dan ook: het wraak-T-shirt is terug van nooit helemaal weggeweest. (En Crash werd overwegend positief onthaald.)