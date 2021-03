Een kleine, banale greep uit de livestreamaanbod van Big Brother.

Dinsdag 5 januari, 12.57 uur

Jowi komt terug uit de dagboekkamer en vertelt dat hij net honderd euro heeft besteed aan één pakje vegan kaas en één vegan vervangproduct voor bewoner Naomi. Daardoor is er enkel nog budget voor kabeljauw, spareribs en mangosorbet. Nathalie vindt het niet oké dat ze daardoor geen Red Bull heeft. Theo zegt dat dat een reden kan zijn om Naomi te nomineren.

Donderdag 7 januari, 15 uur

De bewoners moeten portretten van elkaar schilderen. Thomas schildert een oranje vlek die later Theo blijkt te zijn.

Zondag 17 januari, 13 uur

De bewoners zijn al een dag bezig met het breien van een lappendeken. Intussen is er nog een opdracht bij gekomen: 24 uur lang een roze ballon vasthouden. Vooral de momenten waarop de ballon wordt doorgegeven zijn spannend.

Woensdag 10 februari, 14.20 uur

Jill en Naomi blazen condooms op en tekenen er vervolgens gezichtjes op. Ze noemen de condooms Theo en Kees.

Donderdag 11 februari, 13.43 uur

De bewoners hebben de opdracht gekregen om een cupcake te maken die hun persoonlijkheid representeert. Naomi maakt de hottub na met Els en Patje erin. Julie zet er de namen van haar drie kinderen op. Michel maakt een cakeje in de vorm van Freddy, een van zijn favoriete camera's in het huis. Nick krijgt veel complimenten over zijn hardstylecupcake.

Dinsdag 5 januari, 12.57 uurJowi komt terug uit de dagboekkamer en vertelt dat hij net honderd euro heeft besteed aan één pakje vegan kaas en één vegan vervangproduct voor bewoner Naomi. Daardoor is er enkel nog budget voor kabeljauw, spareribs en mangosorbet. Nathalie vindt het niet oké dat ze daardoor geen Red Bull heeft. Theo zegt dat dat een reden kan zijn om Naomi te nomineren.Donderdag 7 januari, 15 uurDe bewoners moeten portretten van elkaar schilderen. Thomas schildert een oranje vlek die later Theo blijkt te zijn.Zondag 17 januari, 13 uurDe bewoners zijn al een dag bezig met het breien van een lappendeken. Intussen is er nog een opdracht bij gekomen: 24 uur lang een roze ballon vasthouden. Vooral de momenten waarop de ballon wordt doorgegeven zijn spannend.Woensdag 10 februari, 14.20 uurJill en Naomi blazen condooms op en tekenen er vervolgens gezichtjes op. Ze noemen de condooms Theo en Kees.Donderdag 11 februari, 13.43 uurDe bewoners hebben de opdracht gekregen om een cupcake te maken die hun persoonlijkheid representeert. Naomi maakt de hottub na met Els en Patje erin. Julie zet er de namen van haar drie kinderen op. Michel maakt een cakeje in de vorm van Freddy, een van zijn favoriete camera's in het huis. Nick krijgt veel complimenten over zijn hardstylecupcake.