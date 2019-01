Van 'Big Little Lies 2' tot de terugkeer van 'Deadwood': dit brengt het nieuwe tv-jaar

2019 kondigt zich voor HBO aan als een grand-crujaar, want naast True Detective keert ook het op feminiene star power drijvende kleinood Big Little Lies terug. In seizoen 2 is de vrouwelijke hegemonie compleet, nu regisseur Jean-Marc Vallée heeft plaatsgemaakt voor Andrea Arnold ( Red Road, Fish Tank) en Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Zoë Kravitz voor de camera gezelschap krijgen van Hollywoods queen mother, Meryl Streep.

Wie dan wel de queen van Hollywood mag zijn? Simpel: de vrouw van Steven Spielberg.

Dolle beestenboel intussen bij Disney, want na een muis, een eend en een stel honden hebben ze daar sinds enkele jaren ook een melkkoe die luistert naar de naam Star Wars. Om de lancering van streamingplatform Disney+ luister bij te zetten verschijnt eind dit jaar de serie The Mandalorian, die zich afspeelt in het immer uitdijende lichtsabeluniversum en waarvoor onlangs niemand minder dan Werner Herzog werd aangetrokken. Als acteur.

Bij de lancering worden terstond ook alle Disneyfilms en -series bij Netflix weggehaald. Duimen voor de Vlaamse kijker dus dat Disney+ geen galaxy far, far away zal blijven. - Lang verwacht, doodgezwegen, niet gevraagd, toch gekregen: Undercover, de Nederlands-Vlaamse politiereeks met Tom Waes in de hoofdrol, wordt nu echt heel binnenkort op Eén verwacht.

Gillian Flynn, de schrijfster van het bejubelde Sharp Objects, werd dan weer gesignaleerd in het gezelschap van David Fincher, die eerder ook haar Gone Girl verfilmde. De twee werken samen aan een remake van de Britse samenzweringsthriller Utopia, die van 2013 tot 2014 op Channel 4 liep.

En wat doet Netflix dit jaar, buiten films uitbrengen en Azië binnenvallen? Voorlopig tellen we vooral veel tweede en derde seizoenen, bijvoorbeeld van Dark, La Casa de Papel, Stranger Things en 13 Reasons Why.

Mèh.

Laten we elkaar geen cocksucker noemen: het tv-wonder van 2019 is de terugkeer van Deadwood. De legendarische westernserie, waarin David Milch zijn asgrauwe visie op het ontstaan van de Amerikaanse samenleving uit de doeken deed, krijgt dertien jaar na seizoen 3 eindelijk een afsluitende tv-film die in twee uur al onze kameraden van weleer nog eens laat passeren. Het is nu al een mooi jaar.