F.C. De Kampioenen stopt ermee, maar Balthasar Boma wordt nog even in leven gehouden. Marijn Devalck zal binnenkort de Vlaamse podia betreden met Boma & de slagerparade, waarmee hij hits van onder meer Will Tura en zijn 'fiston' Niels Destadsbader zal zingen. Vier andere acteurs die hun personage maar niet wilden loslaten.

Larry Thomas

Beter bekend als: de Soup Nazi uit Seinfeld.

...

Beter bekend als: de Soup Nazi uit Seinfeld. Hij is welgeteld twee afleveringen te zien in Seinfeld, maar zijn gastrol als de Soup Nazi leverde Larry Thomas wel een Emmy-nominatie én levenslange faam op. Later speelde hij nog een Saddam Hoessein-lookalike in Arrested Development en Osama bin Laden in de komedie Postal, maar de man zal eeuwig geassocieerd worden met de militante soepverkoper die te pas en te onpas 'No soup for you!' schreeuwt tegen zijn klanten. De acteur heeft zijn status van onehitwonder hartstochtelijk omarmd. Via zijn website verkoopt hij gehandtekende soeplepels, hij schreef het boek Confessions of a Soup Nazi: An Adventure in Acting and Cooking, heeft een eigen mondmaskerlijn met het opschrift 'No mask, no soup', toerde rond met een foodtruck van Seinfeld, herwerkte When I'm Sixty-Four van The Beatles tot Soup at 64 en is momenteel een van de grootste verdieners op Cameo, waar hij voor 65 euro een gepersonaliseerde video voor je maakt. Bekend van: een reclamespot van Flea Market Montgomery. Technisch gezien is Sammy Stephens meer meme dan acteur, maar het begon allemaal met een reclamespot uit 2006 voor Flea Market Montgomery. Daarin rapt hij over meubels, herhaalt hij verbazingwekkend vaak de slogan 'It's just like, it's just like, a mini mall!' en doet hij een dansje op een parking. Het leverde Stephens een cultstatus op waarvan hij zichtbaar genoot. Hij werd uitgenodigd in The Ellen DeGeneres Show én in het weerbericht van Fox. Hij besloot de reclamesong uit te brengen als single. Er werd een remixwedstrijd georganiseerd. Hij speelde mee in enkele soortgelijke reclamespots. Hij releasete om onduidelijke redenen een nieuwe song over Pokémon. En enkele jaren geleden parodieerde hij zichzelf om stemmen te ronselen voor Bernie Sanders. Intussen is hij volgens zijn website gespecialiseerd in internetmarketing. Voor de fans: u kunt hem uiteraard ook vinden op Cameo. Beter bekend als: Batman uit de gelijknamige ABC-reeks en bioscoopfilm. Adam West is voor veel fans nog steeds de beste Batman aller tijden. Alleen bleek hij ook buiten de werkuren soms iets te gretig naar zijn cape te grijpen. Zo moedigde hij kinderen via een reclamespot aan om de oorlog in Vietnam te steunen en verscheen hij schijnbaar dronken op een worstelwedstrijd. Telkens volledig in character. Ook toen West te oud werd om Batman te spelen, kon hij zijn personage niet loslaten. Zo probeerde hij in latere films tevergeefs een rol te scoren als de dode vader van Batman, onder het motto 'Je weet dat hij is vermoord, maar misschien kan hij op een donkere, stormachtige nacht terugkeren via een bibliotheekraam'. Daarnaast bracht hij een song uit als Batman, speelde hij versies van zichzelf in The Simpsons, Family Guy en The Fairly OddParents en mocht hij vijf jaar geleden zijn ietwat bizarre Batman-schilderijen tentoonstellen. In 2017 overleed de acteur, die volgens zijn familie altijd The Bright Knight was gebleven. Hij werd 88. Beter bekend als: Joey Tribbiani uit Friends. Zowat alle Friends-acteurs hadden het na de sitcom moeilijk om los te komen van hun rol, maar Matt LeBlanc leek aanvankelijk niet al te veel moeite te doen. Zo bleef hij nog twee seizoenen lang Joey Tribbiani spelen in de spin-off Joey, waarin zijn personage naar Hollywood trekt om het te maken als acteur. De reeks flopte en werd in 2006 vroegtijdig stopgezet. Nadien nam LeBlanc een acteerpauze, om in 2011 zijn comeback te maken met Episodes, een gesmaakte reeks over twee Britse tv-makers die een Amerikaanse remake van hun eigen reeks produceren, maar gedwongen worden om de vergane sitcomglorie Matt LeBlanc te casten. Dat was nogal meta. Later werd hij presentator van Top Gear en speelde hij de hoofdrol in de geflopte sitcom Man with a Plan. Momenteel is het vooral wachten op de geplande Friends-reünie.