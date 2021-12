Geen Mr. Miyagi, wel Boba Fett: drie crowdpleasers om de vakantie mee door te komen.

Oefen alvast uw kraanvogeltrap, want toen Netflix op 1 januari van dit jaar het derde seizoen van Cobra Kai loste, stak de reeks Bridgerton voorbij als meest bekeken show van het moment. Zelfs voor de makers kwam dat succes als een verrassing. De reeks draait om Johnny Lawrence (William Zabka) en Daniel LaRusso (Ralph Macchio), die meer dan dertig jaar geleden elkaars aartsrivalen waren in The Karate Kid (1984). In seizoen 3 kregen ze een nog geduchter tegenstander tegenover zich: John Kreese (Martin Kove), de sardonische ex-baas van de Cobra Kai-dojo en een eersteklas klootzak. Het drietal begraaft de strijdbijl tot het volgende All-Valley-karatetoernooi. In het Cobra Kai-universum is er zo ongeveer elke week wel een.

Wat te verwachten van seizoen 4: nee, Mr. Miyagi, de karateleraar uit de films, zal ook nu niet terugkeren. Pat Mori, de acteur die hem gestalte gaf, overleed in 2005. U mag zich wel verheugen op de rentree van minstens één grote nog levende nevenacteur uit die dagen. Naast de eightieshardrock, de trainingmontages, de bonsaiplantjes en de vele scènes uit de oorspronkelijke films is dat immers een essentieel onderdeel van Cobra Kai, dat net zo hard naar zichzelf lijkt te willen refereren als het Marvel Cinematic Universe. Fans speculeren er duchtig over of Hillary Swank uit The Next Karate Kid (1994) of Jaden Smith en Jackie Chan uit remake The Karate Kid (2010) misschien een cameo krijgen. In de finale van het vorige seizoen pleegde Kreese een telefoontje met een mysterieuze oude bekende. Dat voedde de geruchten dat Terry Silver waarschijnlijk aan de andere kant van de lijn hing. Terry wie? Terry Silver, de voornaamste schurk uit The Karate Kid Part III (1989), was destijds CEO van afvalverwijderingsbedrijf Dynatox Industries, hielp de Cobra Kai-scholen te financieren en fungeerde als een belangrijke sponsor van het All-Valley Karate Tournament. Op zijn terugkeer werd al eens gealludeerd in een flashback waarin een jonge Kreese als krijgsgevangene in Vietnam het leven van de jonge Silver redde. Fun factor Thomas Ian Griffith, die Silver destijds vertolkte, was al meer dan een decennium niet meer voor de camera te zien, en werkt ondertussen vooral als tv-producent en schrijver. Netflix stuurde een teaser de wereld in waarin de snoodaard uit de schaduw treedt, vergezeld van de tagline 'Now the real pain begins'. Yep, zijn paardenstaart is ook weer van de partij. Allemaal samen: wax on, wax off. Waar en wanneer Netflix, vanaf 31 december. Ik ben geen boomer. Waarover gaat het hier? De wekelijkse afspraak met Kevin Arnold (Fred Savage) en zijn familie was event-tv in een tijd - eind jaren tachtig - dat het aanbod op de beeldbuis een pak minder groot was. De reeks, die zich afspeelde eind jaren zestig, katapulteerde vele boomers terug naar hun eigen wonderjaren. Zes seizoenen lang volgde The Wonder Years Kevin, een typisch Amerikaans kind uit een typisch Amerikaans gezin dat opgroeide in een typisch Amerikaanse voorstad. De serie sleepte al na zes afleveringen een Emmy in de wacht voor beste comedy. De nieuwe versie, van scenarist Saladin K. Patterson, speelt zich in exact dezelfde tijd als het origineel af, maar plaatst een belangrijke nuance bij het 'typisch Amerikaans' van destijds. De focus ligt dit keer op een zwart kind uit een zwart Amerikaans gezin in een zwarte voorstad van Montgomery, Alabama, waar de segregatie nog vers in het geheugen ligt. Patterson noemt het zelf geen remake, maar een herinterpretatie van het origineel. Of een parallel verhaal binnen het Wonder Years-universum, zo u wilt. Ik was nog niet geboren in 1968. Moet ik enthousiast zijn? 1968 lijkt harder op 2021 dan u denkt, zo maakt het nieuwe Wonder Years al meteen duidelijk. In de openingsmonoloog praten de ouders met hun kinderen over de politie, de presidentsverkiezingen, die een raciale kloof veroorzaakten, en hoe de wereld in de greep is van een pandemie - de griep, welteverstaan. De originele serie had een cast vol met blanke middenklassers. De reboot is diverser. Dat kan interessante tv opleveren. Net als Kevin Arnold is ook Dean Williams (vertolkt door Elisha 'EJ' Williams) twaalf jaar oud bij de start van de reeks en is hij de jongste van drie kinderen. Wat stuntelig zoekt Dean zijn plek in de wereld terwijl de rest van zijn familie uitblinkt in van alles en nog wat. Zijn broer is atleet. Zijn zus is de popular chick. Zijn moeder is slim. Zijn vader is muziekprof én succesvol muzikant. Dean daarentegen moet een bril dragen, heeft zijn groeispurt nog niet gehad en zijn beste vriend heeft meer succes bij de meisjes dan hij. De reeks heeft nog een troef: de stem van Don Cheadle, als de volwassen versie van Dean die terugblikt op zijn jeugd. Fun factor: wat inclusie betreft, heeft de reboot een streepje voor op het origineel. De reeks deinst niet terug voor gewichtige topics, zoals de moord op Martin Luther King Jr. en de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in de VS, maar lijkt die op een luchtige manier te tackelen. Racisme is niet nadrukkelijk aanwezig, maar sluimert subtiel. Zo willen witte kinderen het waterfonteintje op school niet meer gebruiken nadat Dean en zijn zwarte vrienden eraan hebben gezeten en vertelt de volwassen Dean over een uitstroom van blanken uit de armere, overwegend zwarte buurten van Montgomery. Dit Wonder Years lijkt minder geïnteresseerd in nostalgie dan in wat opgroeien in een turbulent tijdsgewricht doet met een kind. Dat is al heel wat voor een reeks over het leven in de golden sixties. Semi-interessant weetje: Fred Savage, die sinds zijn rol van Kevin in het originele Wonder Years aan de vloek van de kindacteur ontsnapt lijkt te zijn, is uitvoerend producent van de reboot. Hij regisseerde ook een paar afleveringen. Waar en wanneer? Disney+, vanaf 22 december. Is dat Mandaloriaans hierboven? Mando'a voor 'terug van weggeweest', om precies te zijn. Fans begonnen al te kwijlen toen Boba Fett (Temuera Morrison) opdook in het tweede seizoen van The Mandalorian. Het enthousiasme zwelde nog aan toen midden in de aftiteling van de laatste aflevering daarvan een autonome serie over de populaire premiejager uit onder meer The Empire Strikes Back (1980) geteased werd. Verder is er nog niet veel over de reeks geweten, behalve dat die zal draaien om het machtsvacuüm na de val van gangster Jabba the Hutt. Op de Star Wars-tijdlijn situeert The Book of Boba Fett zich ongeveer vijf jaar na de val van het Empire in Return of the Jedi (1983). In de boeken, games en strips van het Star Wars Expanded Universe heet dat tijdperk de New Republic. In de trailer zien we Fett en huurling Fennec Shand (gespeeld door Ming-Na Wen) met onderwereldfiguren onderhandelen over wie de controle over Jabba's criminele imperium op de planeet Tatooine zal uitoefenen. Boba Fett, een cultpersonage dat tot nog toe weinig achtergrond kreeg, werpt zich op als een heerser van een ander kaliber dan Hutt. 'Jabba regeerde met angst. Ik ben van plan om met respect te regeren', klinkt het. Yep, Boba Fett is een schurk waar u sympathie voor kunt opbrengen. Precies weinig oude bekenden, niet? De hoop is inderdaad dat Disney uit zijn fouten geleerd heeft en dat de reeks in plaats van met al te nadrukkelijke spraakmakende cameo's uit te pakken het Star Wars-universum in een nieuwe richting durft te duwen. Niet dat The Book of Boba Fett vrij is van bekende tronies. In de trailer vangen we wel een glimp op van Momaw Nadon, bijgenaamd Hammerhead, uit de allereerste film (1977). Boba Fett lijkt ook flink te ruziën met collega-premiejager Bossk, een nevenpersonage vooral bekend uit The Empire Strikes Back. En horen we niet de stem van Din Djarin, het titelpersonage uit die andere Star Wars-reeks The Mandalorian? Fun factor: een show over de criminele onderwereld moet aanlokkelijk geklonken hebben toen producenten Jon Favreau en Dave Filoni Mandalorian-spin-offs pitchten. The Godfather in de ruimte, dat hadden we nog niet gehad. En hoe Boba Fett zijn val in die hongerige zandput in Return of the Jedi overleefd heeft, moet ook maar eens worden uitgeklaard. Is het bijna gedaan met het uitmelken van de franchise? Euh, nee. 2022 lijkt een groot jaar te worden voor Star Wars op Disney+. Naast het derde seizoen van The Mandalorian volgt ook de lancering van de reeksen Ahsoka (met Rosario Dawson als Ahsoka Tano), Obi-Wan Kenobi (waarin Ewan McGregor de titelrol weer opneemt) en Andor (een prequel op Rogue One uit 2016). Waar en wanneer? Disney+, vanaf 29 december.