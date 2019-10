3 star star star star star

Aan 'Unité 42' hangt voldoende psychologisch gewicht, maar het is ook weer niet zo zwaar dat je te hard moet nadenken, vat onze tv-recensente de nieuwe politieserie samen.

Als men in Franstalig België een politieagent nodig heeft, dan komt men de laatste tijd nogal snel bij Tom Audenaert uit. Meestal mag hij opdraven als de begripvolle agent die ook wat traag van begrip is, maar boven alles de goede zaak dient. Na La trève, waarin hij de sympathieke agent speelde die kleine heldendaden verricht en buiten de uren de liefde op Tinder zoekt, maakt hij in Unité 42 deel uit van de Brusselse Cyber Crime Unit, de 'Unité 42' uit de titel. In de kelder van het commissariaat waar die eenheid huist, is zijn personage Bob Franck vooral de stille en verbindende kracht.

...