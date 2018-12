Underdog Peter Van de Veire wint 'De slimste mens ter wereld'

Om 'slimste mens' te worden, moest Van de Veire voorbij twee recordhoudsters: Michèle Cuvelier, die in een van haar afleveringen 596 seconden sprokkelde en zo de topscore verpulverde, en Julie Colpaert, die als eerste deelnemer in de geschiedenis van het programma twaalf afleveringen bleef zitten. Zelf maakte de presentator van MNM tijdens het seizoen indruk door vijf van zijn zes afleveringen te winnen en zich in een ijltempo tot in de finaleweken te spelen.

Tijdens de finale lagen de krachtverhoudingen al snel vast. Van de Veire voerde de forcing, terwijl Cuvelier na twee rondes amper 63 seconden bij elkaar had geraapt. Door onder meer puik aan te vullen in de fotoronde knokte ze zichzelf wel weer in de race.

In de filmpjesronde verstevigde de radiopresentator alleen maar zijn koppositie door een pak antwoorden aan te vullen op de vragen van Colpaert (over Ronald Reagan) en Cuvelier (over het huwelijk van koning Willem-Alexander en Máxima). Zo kon Van de Veire met maar liefst 467 seconden aan zijn eigen fragment beginnen, de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Aung San Suu Kyi. Colpaert kon twee antwoorden afsnoepen en kaapte zo de tweede finaleplaats weg voor de neus van Cuvelier, die niet op 'Rohingya' kon komen..

Colpaert begon aan de finale met bijna tweehonderd seconden achterstand op haar tegenstander en slaagde er met veel moeite en na een paar black-outs in om die kloof te verkleinen tot 51-68. Van de Veire speelde het slim en liet zich zakken tot 31-30, waarna het beklonken was met twee antwoorden over Hendrik VIII.

Met de zege van Van de Veire telt de erelijst nu dertien mannen op vijftien winnaars. Hij volgt zijn VRT-radiocollega Xavier Taveirne, die in zijn finale ook een journaliste versloeg, Goedele Wachters.