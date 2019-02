'Undercover' maakt niet duidelijk of Tom Waes een slechte agent speelt of gewoon een slechte acteur is'

'Hoe moeilijk kan het zijn? Het is een Chinees met een ketting aan zijn been.' Even heeft de openingsscène van Undercover iets van Breaking Bad. De camera zweeft over het groene land, de voice-over met duidelijk ­Antwerps accent roemt de schoonheid van Limburg, zijn appelen, peren, koeien maar vooral zijn aller­belangrijkste exportproduct: xtc. Van New York tot Manilla, overal wordt gefeest op de lovedrug uit ­Limburg. Het Colombia van de xtc, mijmert de voice-over verder, met als spin in het drugsweb Ferry Bouman en zijn vriendenbende van ­camping Zonnedauw.

