Waarheidsgetrouw of niet: 'Maudie' is een innemend eerbetoon aan het onvermoeibare optimisme van een geteisterde vrouw.

Vier op vier. Groter is het houten huisje waarin de Canadese kunstenares Maud Lewis in de jaren dertig als huishoudster intrekt niet. Everett, een norse visventer, heeft in een lokale winkel een zoekertje voor een huishoudhulp laten uithangen. Aangezien Maud, die op dat moment bij een nukkige tante woont omdat haar broer het ouderlijke huis heeft verkocht, haar onafhankelijkheid wil behouden, besluit ze om te reageren op de advertentie. Langzaam maar zeker wordt Everett verliefd op haar. In het armoedige huisje in Nova Scotia schildert ze felgekleurde, naïeve schilderijen van landschappen, dieren en bloemen. Ze worstelt met reuma en artritis, kan haar misvormde armen en knokige handen beperkt bewegen, maar toch schildert ze de muren, trappen, deuren en ramen van het piepkleine huis vol. Zelfs de buitenkant is fleurig versierd. Mauds doorzettingsvermogen werpt zijn vruchten af: van een lokale bekendheid die haar werken voor twee of drie dollar per stuk verkoopt, wordt ze een nationale artistieke curiositeit - zelfs Richard Nixon bestelt een schilderijtje bij haar. In Maudie, de eerste speelfilm geïnspireerd op het leven en werk van Maud Lewis, wordt de kunstenares met glans vertolkt door Sally Hawkins. De Britse actrice, die doorbrak met Happy-Go-Lucky en genomineerd werd voor een Oscar voor Blue Jasmine en The Shape of Water, wist op haar beurt Ethan Hawke te overtuigen voor de rol van Everett. Volgens biograaf Lance Woolaver leed Lewis een wanhopig leven, had ze helemaal geen liefdevol huwelijk en was haar man een tirannieke schoft. Met zijn boek Maud Lewis: The Heart on the Door wil hij een einde maken aan de mythe dat ze een 'gelukkig elfje was dat niets anders doet dan schilderen'. Maar Aisling Walsh, de Ierse cineaste van onder meer Song for a Raggy Boy en Elizabeth Is Missing, romantiseert de relatie tussen de artieste en de visventer. Ze maakt van Maudie een ontroerend liefdesverhaal over twee koppige outcasts.