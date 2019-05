Awee-ma-we, Awee-ma-we, Awee-ma-we, maar wist u dat 'The Lion Sleeps Tonight' gebaseerd is op een oud jagerslied?

Onderzoeksjournalistiek hoeft niet altijd om exotische belastingparadijzen of politieke schandalen te draaien. De Zuid-Afrikaanse journalist Rian Malan vertelt in deze aflevering van Netflix-docureeks ReMastered over zijn zoektocht naar de roots van The Lion Sleeps Tonight. Die song met aanstekelijke falsettozang leverde The Tokens in 1969 een wereldhit op, werd door de jaren heen gecoverd door onder meer boyband 'N Sync en zelfs R.E.M. en werd dankzij Disneys The Lion King een favoriet van jong en oud.

Minder bekend is dat de song gebaseerd is op een jagerslied dat al in 1939 op plaat werd gestanst door de Zuid-Afrikaan Solomon Linda . Malan volgt de nazaten van de in 1962 in armoede overleden Zoeloe-stamleider en hun strijd om postume erkenning en een eerlijk aandeel in de muziekrechten. Een aangrijpende docu over songmagie en - jammer genoeg - de uitwassen van culturele toe-eigening. Denk daar eens aan als u nog eens 'Awee-ma-weeh' jengelt.