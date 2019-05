Netflix boort met Tuca & Bertie alweer een nieuwe niche aan: ornithologen. De animatiereeks van Lisa Hanawalt (productiondesigner van BoJack Horseman), met een toekan en een zanglijster in de hoofdrollen, is bovendien op het lijf geschreven van zelfbewuste jonge vrouwen die weleens wat anders willen dan een sprekend paard.

Tuca en Bertie zijn twee dertigers die in de metropool Birdtown in hetzelfde appartementsblok wonen. Tot voor kort betrokken ze zelfs een en hetzelfde appartement, maar Bertie heeft Tuca naar een verdieping hoger verbannen omdat ze gaat samenwonen met haar vriend, de ietwat saaie architect Speckle. De hartsvriendinnen, die allebei met een milde quarterlifecrisis kampen, zijn elkaars tegenpolen. De eerste is een onbezonnen, werkloze meid met een grillig liefdesleven, de tweede een onzekere data-analist die wil settelen. Tuca is ook een toekan, Bertie een zanglijster en de architect een roodborstje, waardoor je van een op het eerste gezicht generische sitcom in een licht gestoorde animatiereeks belandt. Drie pogingen om op deze vreemde vogel een etiket te kleven.

...