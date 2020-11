In Junior Bake Off, momenteel te zien bij Telenet en later op Vier, mogen acht minderjarige amateurbakkers onder het alziend oog van presentator Jeroom hun tanden zetten in de beste kaneelrollen, roomhoorntjes en taarten. Al levert dat niet altijd kindvriendelijke televisie op.

1. 'Probeer me niet te hard te beledigen met die pannenkoek, want ik heb een pistool meegebracht.'In de eerste aflevering krijgen de kandidaten de opdracht om een pannenkoek van Jerooms hoofd te maken. Dat gaat gepaard met de nodige waarschuwingen, waarna de presentator effectief een pistool uit zijn broek haalt en het startschot voor het bakken geeft. 2. 'Ik heb ooit eens op vakantie op een lama gezeten. Sabrina Lama, een Duitse toeriste.'Een taart in de vorm van een lama roept herinneringen op bij Jeroom. Helaas niet het soort herinneringen waarop de elfjarige bakster had gehoopt. 3. 'Mijn opa exposeerde heel veel in musea. Hij was heel bekend onder de naam de exhibitionist van Deinze.'Mocht u er nog aan twijfelen: Jerooms presentatiestijl is niet die van een jolige Ketnetwrapper. 4. 'Once you go black, you never go back.'Een uitspraak die wij niet hadden zien aankomen in een bakprogramma voor kinderen. Blijkbaar is dat het eerste waaraan jurylid Dominique Persoone denkt bij het zien van roomhoorntjes met verbrande suiker. 5. 'Ik heb veel zussen van beste vrienden binnengedraaid in mijn tijd.'Laten we zeggen dat u in Junior Bake Off verrassend veel te weten komt over het seksleven van Dominique Persoone. 6. 'Nu nog een vent en je bent er.'Om de een of andere reden besluit chocolatier Persoone ook om ongevraagd relatieadvies te geven aan een kandidate die haar droomhuis in gemberkoek komt presenteren. 7. 'Jullie kunnen niet meer weg tot jullie ouders losgeld betalen. Ik ga zo meteen ook wat pinkjes afknippen om in de brieven te steken.'Ondertussen worden de kandidaten vastgeketend, terwijl Jeroom er een tang bij neemt en naar een onschuldige kinderhand grijpt. 8. 'Ik ben mijn pistool vergeten. Gelukkig zitten we hier in het centrum van Oostende, dus is het gewoon wachten tot daar een pistoolschot valt.'Waarna enkele seconden later in de verte een schot klinkt en mensen beginnen te gillen. 9. 'Ik heb gehoord dat jij verjaard bent. Goed gevierd met de vriendinnen? Feestje? Drank? Stripper? Lapdance?'Geen idee hoe de verjaardagsfeestjes van Jeroom eruitzagen, maar iets zegt ons dat de man een vreemde jeugd heeft gehad. 10. 'Op jouw leeftijd gebeuren zulke dingen. Maak je geen zorgen.'De vijftienjarige Jasper heeft net met zijn slagroom gemorst en kreeg daarbij enkele druppels van de substantie op zijn schort. Jeroom blijkt daar een seksmetafoor in te zien. Junior Bake Off is een heel vreemd programma geworden.