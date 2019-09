'The New Nurses', de feelgoodreeks over verplegers waar Denemarken plat voor ging

The New Nurses is televisie van Scandinavische makelij, maar er vloeit geen druppel bloed - of het moet uit een zorgvuldig gesteriliseerde naald zijn. In Denemarken was deze vederlichte feelgoodserie, over de eerste mannen die het vrouwelijke bastion van de verpleegkunde bestormden, een inslaand succes.

The New Nurses - of op z'n Deens Sygeplejeskolen - neemt u mee naar begin jaren vijftig. Denemarken likt nog altijd zijn oorlogswonden en kampt net als andere Europese landen met een ernstig tekort aan verpleegkundigen. In het Fredenslund-ziekenhuis start de hoofdzuster daarom met een baanbrekend experiment: voor het eerst in de geschiedenis mogen ook mannen de opleiding tot verpleegkundige volgen. Erik, een jonge soldaat die na WO II om werk verlegen zit, is zo'n kerel die zijn mannetje probeert te staan in wat algemeen als een vrouwenwereld wordt gezien. Maar in het ziekenhuis is lang niet iedereen even enthousiast over het experiment. Vooral de hoofdarts, een nors type van de oude stempel, ziet de mannelijke verplegers liever gaan dan komen.

