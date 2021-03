De nieuwe Netflix-hit Ginny & Georgia sleept u in een razend tempo mee in zoveel verschillende genres en subplots dat het soms lijkt alsof u naar minstens zeven verschillende reeksen tegelijk kijkt.

30% Gilmore Girls

Ginny & Georgia vertelt het verhaal van de vrijgevochten Georgia en haar idealistische tienerdochter Ginny. Maar dat is niet het enige raakvlak met die andere reeks die eveneens op Netflix terug te vinden is. Een complexe moeder-dochterrelatie die soms meer wegheeft van een zussenrelatie. Een voormalige tienermoeder die koste wat kost wil vermijden dat haar dochter dezelfde fouten begaat. Een gespierde vader die komt en gaat op zijn motor. Een dochter die graag boeken leest en continu bijdehante opmerkingen maakt. Snelle dialogen. Een gezellige koffiebar uitgebaat door een alternatieve love interest. Een getormenteerde badboy die het leven van de dochter overhoophaalt. Een idyllisch dorpje waar nogal graag geroddeld wordt. De vergelijking met Gilmore Girls is snel gemaakt, en dat werd dan ook in zowat elke recensie gedaan. Het is ook niet alsof Ginny & Georgia die gelijkenissen wegsteekt. 'We're like the Gilmore Girls but with bigger boobs', zegt Georgia in de eerste aflevering. Allicht is het ook geen toeval dat de reeksen dezelfde initialen hebben. Al snel wordt evenwel duidelijk dat Ginny & Georgia meer is dan een afkooksel van Gilmore Girls. Daarvoor vallen er te veel doden, heeft Georgia een te crimineel verleden, zijn er te veel verontrustende flashbacks en is de warmhartigheid bij momenten veel te ver te zoeken. Het fictieve Wellsbury lijkt in eerste instantie dan wel een sereen voorstadje waar niet al te veel gebeurt, maar al snel komen er barsten in dat imago. De moeders blijken achter hun vriendelijke Colgate-glimlach verdoken Karens te zijn die elkaar het leven zuur maken, de leraar verdedigt zijn racistische opmerkingen met het argument dat hij twee keer op Obama heeft gestemd, iedereen heeft geheimen voor elkaar en onder de net gedweilde vloer worden pistolen verstopt. Vooral de irritante, betweterige en overbezorgde moeder Cynthia zou niet misstaan op Wisteria Lane. De inwonende tieners lijken met hun sleepovers, clichékliekjes, raamgeklim en hyperkinetisch gedrag aanvankelijk weggelopen uit een John Hughes-film, maar ook zij zijn een pak minder naïef dan ze eruitzien. Soms ten goede: de biraciale Ginny komt voor zichzelf op tegen haar racistische leraar, praat openlijk over seks met haar vriendinnen en heeft diepgaande gesprekken over haar identiteit met haar half-Aziatische liefje Hunter. Maar de minderjarigen drinken zich ook ladderzat, hebben onveilige seks, worstelen met hun mentale gezondheid en doen aan zelfverminking. Al wordt het nooit zo grimmig als in Euphoria. Hebben wij ons trouwens tien afleveringen lang afgevraagd: waarom kleden de tieners in Ginny & Georgia zich alsof het 2011 is? Lang niet meer zoveel skinny jeans, beige chino's en houthakkershemden bij elkaar gezien. Af en toe lijkt het alsof showrunner Shonda Rhimes zich met de reeks heeft bemoeid en Ginny & Georgia zich ontpopt als misdaadreeks. Georgia heeft namelijk een duister verleden vol misbruik, motorbendes, illegale pokerbijeenkomsten, fraude, geweld, overvallen en moord achter de rug. Niet bepaald Gilmore Girls 2.0, dus. Georgia lijkt niet alleen een beetje op Julia Roberts, ze gedraagt zich ook als een kruising tussen Vivian uit Pretty Woman en Roberts' versie van Erin Brockovich: sexy, charmant, mondig, onafhankelijk en ondernemend. In de tweede aflevering gaat Georgia zelfs een handtas kopen in een chique boetiek, waarna ze zich na een financieel misverstand hardop afvraagt of ze een Pretty Woman-moment had. Ginny & Georgia is niet bepaald subtiel met referenties. Seks, bedrog, moord, fraude, familiedrama's en privédetectives: er gebeurt zoveel in Ginny & Georgia dat het bij momenten lijkt alsof u naar een melodramatische soap aan het kijken bent. We zouden er niet eens zó hard van opkijken als er plots een boosaardige dubbelganger van Georgia zou opduiken. Jup. Er wordt occasioneel gezongen en getapdanst door tieners. We zeiden het al: Ginny & Georgia is véél.