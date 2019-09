Het Eén-programma Taboe, gemaakt door productiehuis Panenka, maakt kans op een International Emmy Award in de categorie Non Scripted Reality. Het is al het derde jaar op een rij dat een Belgisch programma kans maakt op een Emmy.

In Taboe, in het voorjaar van 2018 bij ons uitgezonden, nam comedian Philippe Geubels elke week vijf leden van een kwetsbare groep, bijvoorbeeld mensen met een beperking of zwaarlijvige mensen, op sleeptouw om daarna grappen over hen te maken. Het programma werd bij ons goed onthaald en krijgt nu ook internationale weerklank in de vorm van een nominatie voor de International Emmy Awards.

In de categorie Non Scripted Reality neemt Taboe het op tegen de Argentijnse versie van The Voice, het Britse The Real Full Monty: Ladies Night - waarbij bekende vrouwen uit de kleren gaan voor het goede doel - en het Indische programma The Remix.

Mocht Taboe winnen, zou het het derde jaar op rij zijn dat een Belgisch programma scoort op de International Emmy Awards. Twee jaar geleden waren Callboys en Sorry voor alles genomineerd, dat laatste programma kon zijn nominatie verzilveren. Vorig jaar was Hoe zal ik het zeggen? aan het feest. Het productiehuis achter dat laatste programma, Shelter van Tim Van Aelst en Sofie Peeters, stak ook al Emmy's op zak voor Wat als? en Benidorm Bastards. Of ook Taboe in de prijzen valt, weten we op 25 november.