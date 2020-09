Het familie-epos 'Succession' heeft zondagavond op de Emmy Awards in Los Angeles de onderscheiding voor beste dramaserie gewonnen. In de comedycategorieën was 'Schitt's Creek' de grote winnaar.

'Succession' vertelt hoe de kinderen van een ouder wordende mediatycoon vechten om de controle over zijn imperium. De HBO-serie haalde het van een aantal zwaargewichten die al vaker in de prijzen waren gevallen, zoals 'The Handmaid's Tale', 'The Crown', 'Stranger Things' en 'Better Call Saul'.

'Succession' ging ook met andere prestigieuze onderscheidingen aan de haal. Zo werd Jeremy Strong verkozen tot beste acteur en Andrij Parekh tot beste regisseur.

In de categorie comedy werd 'Schitt's Creek' de grote winnaar. De Canadese comedyshow, over een rijk gezin dat zich na een financiële tegenslag gedwongen ziet om in een klein dorp te gaan wonen, sleepte maar liefst zeven Emmy's in de wacht tijdens de jaarlijkse uitreiking van de belangrijkste televisieprijzen ter wereld.

