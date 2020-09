Radiozender Studio Brussel gaat in quarantaine. Er werden de voorbije dagen twee coronabesmettingen vastgesteld.

Afgelopen donderdag werd de eerste besmetting opgetekend, enkele medewerkers moesten toen al thuis blijven en zich laten testen. Na een tweede besmetting, besloot VRT in samenwerking met experten dat dit voortaan geldt voor de volledige redactie. Beide medewerkers stellen het goed.

De quarantaine heeft een invloed op de programmatie: alleen het ochtendblok en het avondblok blijven overeind. Michèle Cuvelier en Fien Germijns presenteren de programma's van thuis uit. De rest van de dag wordt er non-stop muziek gedraaid.

'We hopen zo snel mogelijk al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen', reageert Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen aan VRT. (VRT)

