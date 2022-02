Studio 100 heeft naast een vergunning gegrepen voor landelijke FM-radio in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft de vergunningen opnieuw aan Qmusic, Joe (DPG Media) en Nostalgie (Mediahuis) gegeven.

Tot nu toe waren de licenties van Qmusic, Joe en Nostalgie telkens automatisch verlengd. Onder druk van Europa lanceerde de Vlaamse regering eind vorig jaar een wedstrijd - een 'beauty contest' - voor vergunningen vanaf 2023. Met Studio 100 dook een vierde speler op, met een plan om onder de naam 'Spring' een talkradiozender met actua en amusement te starten. Topman Hans Bourlon zag daar voorbeelden voor in Wallonië en had grote ambities: op de zender zou de helft van de tijd gepraat worden en er zou een eigen nieuwsdienst aan verbonden zijn. Studio 100 zei dat het zonder licentie om via FM uit te zenden, niet zou doorzetten met zijn plannen. 'Digitaal initiatief nemen is economisch niet rendabel', zei Bourlon. 'Zestig procent van de mensen luistert nog naar FM. Een nieuw merk lanceren moet je op FM doen.' Qmusic, Joe en Nostalgie zijn nu weer voor een hele tijd zeker van hun plek. De nieuwe erkenningen gelden voor een periode van vijf jaar, eenmalig verlengbaar met nog eens maximaal drie jaar.