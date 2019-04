'Als niemand zo laag zou gaan om verkeersslachtoffers cameralenzen in de neus te gaan duwen, dan bestond het niet', schrijft auteur P.B. Gronda in zijn column.

Ik keek op Netflix afwisselend naar Our Planet en Shot in the Dark. Het eerste laat het mooiste van de natuur zien, het tweede het lelijkste van de cultuur.

...