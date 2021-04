Streamz, de streamingdienst van DPG Media en Telenet, heeft zijn overeenkomst met het Amerikaanse productiehuis HBO uitgebreid. Verschillende programma's van streamingdienst HBO MAX zullen daardoor vanaf 10 mei in Vlaanderen te zien zijn.

HBO Max is de eigen streamingdienst van het productiehuis van succesreeksen zoals Game of Thrones, Big Little Lies en Chernobyl. De dienst is sinds vorig jaar actief in de Verenigde Staten, en er werden plannen aangekondigd voor een expansie naar Latijns-Amerika en Europa in de loop van dit jaar.

Streamz krijgt nu de exclusieve rechten op de producties die speciaal voor HBO Max werden gemaakt. Of dat betekent dat HBO Max op korte of lange termijn niet zelfstandig naar Vlaanderen komt, is niet duidelijk. Streamz wil de duur van de overeenkomst niet bekendmaken.

Nieuwe reeksen

In het aanbod van HBO Max zitten onder meer de series Raised by Wolves van regisseur Ridley Scott en de films Locked Down met Anne Hathaway en Let Them All Talk met Meryl Streep. Streamz kan de series en films meteen na de lancering in de VS in Vlaanderen aanbieden, zegt Streamz-CEO Peter Vindevogel.

HBO Max bestelde ook de langverwachte special rond de populaire sitcom Friends. Of Streamz ook die zal kunnen aanbieden, is volgens Vindevogel nog niet duidelijk.

De komende maanden lanceert Streamz ook nieuwe reeksen van eigen bodem, waaronder Storm Lara met Ella Leyers en F*** you very very much met Frances Lefebure. Verder werkt Streamz ook samen met de Nederlandse streamingdienst Videoland aan fictie- en docureeksen. (Belga)

