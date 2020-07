Steven Lemmens (37) wordt het nieuwe nethoofd van radiozender MNM. Hij volgt Annemie Gulickx (44) op, die netmanager wordt van Ketnet, de kinder- en jeugdtelevisiezender van de VRT.

Dat meldt de VRT.

Steven Lemmens werkte vijftien jaar lang bij Studio Brussel, de jongste jaren vooral achter de schermen als aanbodcoördinator, daarvoor als coördinator realisatie en vormgeving. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als de vaste stem van 'De Tijdloze', die hij de afgelopen veertien jaar in duo met Roos Van Acker presenteerde.

Steven Lemmens (@stvn) wordt het nieuw nethoofd van @MNMbe. We wensen onze collega veel succes met deze nieuwe uitdaging. pic.twitter.com/kupIgrPy8W — VRT (@VRT) July 17, 2020

Lemmens is 'blij' dat hij binnenkort deel uitmaakt van de ploeg van MNM, een radiozender die dagelijks bijna 700.000 luisteraars trekt, zo zegt hij in de mededeling. Volgens manager radio Els Van de Sijpe 'combineert hij een grote passie voor radio met een klare kijk op nieuwe digitale kansen in een veranderende mediacontext'.

