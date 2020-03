John Boyega gaat met zijn in 2016 opgerichte productiehuis 'UpperRoom Productions' een samenwerking aan met Netflix. De acteur werd bij het grote publiek bekend als Finn in de nieuwe Star Wars-trilogie. Het zal gaan om de productie van niet-Engelstalige films en de focus zal telkens liggen op West- en Oost-Afrika.

Het productiehuis deelt ook nog mee dat de filmprojecten ontwikkeld zullen worden op basis van verhalen, cast, personages, crew, mythologie, scenario's etc. in of rond Afrikaanse landen.

Volgens David Kosse, vice-president internationale film op Netflix, heeft Afrika 'een rijke geschiedenis in het vertellen van verhalen'. 'Voor Netflix biedt deze samenwerking een kans om onze investering in het continent te bevorderen en tegelijkertijd unieke Afrikaanse verhalen te vertellen', zegt hij.

Grotere interesse Afrikaans continent

De focus op Afrikaanse producties komt niet uit de lucht gevallen. Denk maar aan de film Queen Sono die sinds eind februari op Netflix te zien is, of de serie Blood & water die later dit jaar zal verschijnen. Beiden zijn Afrikaanse producties die erop wijzen dat Netflix een steeds grotere interesse in het continent begint te tonen, met als belangrijk doel: meer abonnees uit Afrikaanse landen.

Boyega zelf is heel blij met de samenwerking: 'Mijn team en ik zijn enthousiast om origineel materiaal te ontwikkelen en we zijn trots om deze tak van ons bedrijf samen met Netflix, die onze visie deelt, te laten groeien.'

