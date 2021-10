William Shatner, de acteur die Captain Kirk speelde in Star Trek, zal op 12 oktober meevliegen op de volgende ruimtemissie van Blue Origin, zo heeft het ruimtevaartbedrijf maandag bevestigd.

'Ik hoor al heel lang over de ruimte, en ik grijp de kans om het met mijn eigen ogen te zien,' zei William Shatner in de verklaring van Blue Origin. 'Wat een wonder', voegde de Canadese acteur eraan toe, die met zijn 90 jaar de oudste persoon zal worden die de ruimte ingaat.

Blue Origin zegt ook dat een vice-president van het bedrijf, Audrey Powers, zal deelnemen aan de missie.

Shatner en Powers worden op de New Shepard-raket vergezeld door Chris Boshuizen, een voormalig NASA-ingenieur en medeoprichter van Planet Labs, een Amerikaans bedrijf dat dagelijks satellietfoto's met hoge resolutie van de aarde maakt, en Glen de Vries, medeoprichter van Medidata Solutions, een bedrijf dat is gespecialiseerd in software voor het monitoren van klinische proeven voor de farmaceutische industrie en dat in 2019 werd overgenomen door Dassault Systèmes.

De vlucht vindt plaats minder dan drie maanden na de missie waarbij het bedrijf zijn eerste vier passagiers vervoerde, onder wie oprichter Jeff Bezos.

De lancering is gepland vanuit Texas om 13:30 GMT (08:30 plaatselijke tijd).

'Ik hoor al heel lang over de ruimte, en ik grijp de kans om het met mijn eigen ogen te zien,' zei William Shatner in de verklaring van Blue Origin. 'Wat een wonder', voegde de Canadese acteur eraan toe, die met zijn 90 jaar de oudste persoon zal worden die de ruimte ingaat. Blue Origin zegt ook dat een vice-president van het bedrijf, Audrey Powers, zal deelnemen aan de missie. Shatner en Powers worden op de New Shepard-raket vergezeld door Chris Boshuizen, een voormalig NASA-ingenieur en medeoprichter van Planet Labs, een Amerikaans bedrijf dat dagelijks satellietfoto's met hoge resolutie van de aarde maakt, en Glen de Vries, medeoprichter van Medidata Solutions, een bedrijf dat is gespecialiseerd in software voor het monitoren van klinische proeven voor de farmaceutische industrie en dat in 2019 werd overgenomen door Dassault Systèmes. De vlucht vindt plaats minder dan drie maanden na de missie waarbij het bedrijf zijn eerste vier passagiers vervoerde, onder wie oprichter Jeff Bezos. De lancering is gepland vanuit Texas om 13:30 GMT (08:30 plaatselijke tijd).