Filmmaker Spike Lee is een documentairereeks aan het maken naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York.

Dat heeft mediabedrijf HBO bekendgemaakt.

De reeks zal gaan over 'leven, verlies en overleven in New York in de twintig jaren sinds de aanslagen van 11 september'. Het wordt een 'ongeëvenaard ruim portret van New Yorkers die heropbouwen en opleven, van een vernietigende terreuraanslag tot de huidige pandemie'.

Het is nog niet duidelijk wanneer de reeks juist zal worden uitgezonden.

Spike Lee (63) heeft van kindsaf in New York gewoond.

