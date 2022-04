Vanaf deze week mee te pikken op Disney+: de ietwat hobbelige, maar vermakelijke sitcom Single Drunk Female. Vier dingen die u op voorhand moet weten over deze reeks.

1. Het gaat over alcoholisme bij millennials

Don Draper uit Mad Men. Ben Sanderson uit Leaving Las Vegas. Tyrion Lannister uit Game of Thrones. BoJack Horseman. Antiquair Jean-Pierre uit Thuis. Aan fictieve alcoholici geen gebrek, maar de dronken millennial is minder ontgonnen terrein. Enter Single Drunk Female, een Amerikaanse sitcom die toont dat je geen getormenteerde man van middelbare leeftijd hoeft te zijn om verslaafd te raken.

...

Don Draper uit Mad Men. Ben Sanderson uit Leaving Las Vegas. Tyrion Lannister uit Game of Thrones. BoJack Horseman. Antiquair Jean-Pierre uit Thuis. Aan fictieve alcoholici geen gebrek, maar de dronken millennial is minder ontgonnen terrein. Enter Single Drunk Female, een Amerikaanse sitcom die toont dat je geen getormenteerde man van middelbare leeftijd hoeft te zijn om verslaafd te raken. Centraal staat Samantha 'Sam' Fink (Sofia Black-D'Elia), een late twintiger die voor de kost lijstjes à la 'Here's 10 Dogs That Look Like the Cast of Gossip Girl' pent voor een hippe New Yorkse mediasite. Nadat ze op de werkvloer is betrapt met een drinkbus vol wodka en vervolgens haar baas te lijf is gegaan met een telefoon, wordt ze ontslagen en naar een afkickcentrum gestuurd. Single Drunk Female focust op wat er daarna gebeurt: Sams eerste nuchtere jaar in lange tijd. Ze trekt opnieuw in bij haar dominante moeder, woont netjes haar AA-bijeenkomsten bij, krijgt een job in de plaatselijke supermarkt en moet gevaarlijke, met alcohol besprenkelde hindernissen zoals Saint Patrick's Day (' The Purge voor nuchtere mensen') zien te overwinnen. Langzaamaan en met wisselend succes probeert ze haar leven opnieuw op te bouwen en uit te zoeken wie ze is zonder aanzienlijk promille alcohol in haar bloed. 'Ik mis het om dronken te zijn. Je hebt veel minder verantwoordelijkheden', zucht ze nadat haar nieuwe baas haar soezend tussen de dozen cornflakes heeft gevonden. De thematiek van Single Drunk Female is dan wel ernstig en donker, de reeks zelf is dat voor alle duidelijkheid niet. Sams miserie wordt verspreid over tien luchtige afleveringen van twintig minuten vol gênante situaties en snedige oneliners. Dat maakt dat Single Drunk Female makkelijk wegkijkt, maar ook dat de sitcom bij momenten iets te veel aan de oppervlakte blijft en dat cruciale vragen nooit helemaal worden beantwoord. De reeks is dan ook op haar best wanneer ze wél grimmiger durft te gaan. Bijvoorbeeld door subtiel aan te kaarten hoe genormaliseerd buitensporig drinken is. Sams moeder weigert te geloven dat alcoholisme een ziekte is en blijft gretig wijntjes consumeren in het bijzijn van haar dochter omdat 'het moeilijk is om een mens te zijn'. Sams beste vriendin wil liefst zo hard mogelijk feesten en begrijpt aanvankelijk niet waarom Sam niet langer in cafés wil rondhangen. En haar date vindt er niets beter op dan haar een glas magere melk aan te bieden terwijl hij zelf een glas wodka naar binnen giet om wat losser te worden. Sam heeft een boeltje van haar leven gemaakt, maar haar omgeving doet het niet veel beter. Simone Finch, die de reeks bedacht, haalde inspiratie uit haar eigen relatie met alcohol. Een relatie die pas problematisch bleek toen ze Single Drunk Female al aan het schrijven was. 'Toen ik de pilotaflevering schreef, dacht ik gewoon: haha, Sam is a hot mess, dit is grappig', vertelde ze in een interview met The Boston Globe. 'Ik zat lang in een ontkenningsfase. Pas toen ik eindelijk durfde toe te geven dat ik een alcoholieker was, besefte ik: ik heb overduidelijk mezelf in dit personage gestoken, dus moet ik van Sam ook een alcoholieker maken.' Haar naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar de kans bestaat dat u haar gezicht herkent. Sofia Black-D'Elia brak door met de soap All My Children, speelde daarna mee in de Amerikaanse versie van Skins en in Gossip Girl en was enkele jaren geleden nog te zien in de sitcom The Mick. In Single Drunk Female hangt ze met verve de antiheld uit. Hoe frustrerend Sams gedrag ook kan zijn, Black-D'Elia maakt haar immer charmant. De bijrollen zijn al even slim gecast, wat het des te jammerder maakt dat ze niet altijd grondig zijn uitgewerkt. The Breakfast Club-actrice Ally Sheedy schittert als Sams chronisch negatieve moeder. Rebecca Henderson van Russian Doll en Inventing Anna speelt Sams sponsor bij de AA. In Sams ex-baas herkent u Jon Glaser van Parks and Recreation en Girls. En dan zijn er nog Tami Sagher als de passief-agressieve uitbater van een bruidswinkel, Ian Gomez als knuffelbare pluspapa, Lily Mae Harrington als enthousiaste drinkpartner, Sasha Compère als ex-BFF en Garrick Bernard als AA-love interest. Simone Finch is met Single Drunk Female aan haar eerste eigen reeks toe, maar ze liet zich goed omringen. Zo sprongen Girls-producent Jenni Konner en Russian Doll-regisseur Leslye Headland mee aan boord als uitvoerende producenten. Twee tv-makers met de nodige ervaring wat betreft messy women, een steeds vaker voorkomend type tv-vrouw dat graag struikelt in het openbaar, onvrijwillig vrijgezel is, nihil voldoening haalt uit haar job en tijdens crisismomenten wijn drinkt in haar ondergoed. Het is dus geen toeval dat uitgerekend Konner en Headland in de aftiteling van Single Drunk Female staan. The New York Times plaatst Sam trouwens tussen Carrie Bradshaw uit Sex and the City en Hannah uit Girls op de messy woman-schaal. Laat dat een kleine waarschuwing zijn.