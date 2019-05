Sereen rampendrama Chernobyl maakt van HBO nog eens de slimste van het pak

In haar eerste episodes kondigt de HBO-miniserie Chernobyl zich aan als het beste rampendrama dat dit jaar al op de televisie geweest is. Het is een schoolvoorbeeld van hoe je uit een waargebeurde catastrofe meeslepende fictie kunt puren, met respect voor mens en feiten.

© HBO